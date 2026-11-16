На вулицях українських міст досі можна зустріти військових на милицях, які просять гроші. У Міністерстві у справах ветеранів пояснили, чому так відбувається, і розповіли, як правильно допомогти.

Допомога ветеранам в Україні поступово стає доступнішою, але на вулицях досі можна зустріти військових на милицях, які просять гроші. У Міністерстві у справах ветеранів пояснили, чому так відбувається і як діяти, якщо ви хочете допомогти.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

Що робити, якщо хочете допомогти військовому

Цивільній людині, яка побачила військового і хоче допомогти, радять насамперед звернутися до міністерства. Там підкажуть, як діяти, і передадуть військового туди, де йому можуть надати потрібну підтримку.

"Є державні програми, громадські організації, Міністерство соціальної політики. Але в будь-якому випадку це можливо лише за згодою самої людини", - наголошує Віталій Кім.

Далі треба знайти того, хто може фізично приїхати та вирішити проблему. Це може бути фахівець із супроводу ветеранів або представник відповідної організації.

Чому військові досі просять допомогу на вулицях

В Україні вже закінчується п'ятий рік активної фази війни, але на вулицях досі бачать військових на милицях, які просять гроші. Ці люди кажуть, що не знають, куди звертатися по допомогу.

"Здебільшого проблема в тому, що люди не знають про існування програм допомоги та куди звертатися. Це насправді проблема не військових, а наша. Ми маємо доводити до них цю інформацію", - пояснив очільник відомства.

Як діяти покроково

Звернутися до Міністерства у справах ветеранів - там підкажуть, як допомогти конкретній людині.

Допомога можлива лише за згодою самого військового.

Далі знайти фахівця із супроводу ветеранів або представника організації, який приїде на місце.

Залучити державні програми, громадські організації чи Міністерство соціальної політики.

Як приклад навели США. Там діє близько 45 тисяч громадських організацій, багато з яких невеликі - по дві-три людини. Вони забирали ветеранів додому, одягали, взували й допомагали знайти роботу, коли держава не могла впоратися.

"Наша стратегія - починати з тих, кому найважче: хто не знає, не вміє, не розуміє і потребує допомоги", - додав міністр.

"Багато ветеранів та військових уже забрали з вулиць, але цей процес постійний. Тому, на жаль, ви ще зустрічаєте їх там", - пояснив Кім.

До слова, з початку повномасштабної війни понад 44 тисячі людей в Україні отримали протези за державною програмою. Вона покриває всі етапи - від виготовлення виробу до реабілітаційних занять і технічних оглядів.

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