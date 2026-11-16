На оптовом рынке «Столичный» в Киеве огурцы подорожали до 200 грн/кг. Причина - завершение сезона пленочных теплиц и резкое сокращение предложения на рынке.

Подорожание продуктов и цены на овощи снова в центре внимания - на этот раз резко подорожали огурцы. По данным AgroTimes, на оптовом рынке «Столичный» в Киеве дороже всего сейчас уманские колючие огурцы нового оборота - 200 гривен за килограмм.

Сколько стоят огурцы на рынке

Гладкие огурцы из Умани продают по 160 грн/кг, такую же цену установили на колючие огурцы другого производителя. Импортная продукция дешевле: турецкие огурцы стоят 145-150 грн/кг.

Для сравнения, томаты остаются значительно дешевле огурцов. Красные помидоры стоят 70 грн/кг, томаты-сливки - 100 грн/кг, желтые томаты - 110 грн/кг, а желтые сливки - 140 грн/кг. Розовые помидоры предлагают от 110 до 140 грн/кг.

Что происходит с ценами в целом

Подорожание огурцов вписывается в общую картину роста цен. В октябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,8% по сравнению с сентябрем, а в годовом измерении инфляция достигла 11%. Больше всего за месяц подорожали овощи, топливо и масла, а также отдельные продукты питания.

По данным Государственной службы статистики, базовая инфляция в октябре выросла на 1,4% по сравнению с сентябрем, а в годовом измерении - на 9,7%. Из-за усиления инфляционного давления Национальный банк 29 октября повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 16,5%.

Почему выросли цены на огурцы

Скачок цен связан с завершением сезона пленочных теплиц. Предложение украинских огурцов резко сократилось, поэтому и цена пошла вверх. Об этом сообщает AgroTimes, на данные которого ссылается TrueUA.

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