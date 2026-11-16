На гуртовому ринку «Столичний» у Києві огірки подорожчали до 200 грн/кг. Причина - завершення сезону плівкових теплиць і різке скорочення пропозиції на ринку.

Подорожчання продуктів та ціни на овочі знову в центрі уваги - цього разу різко подорожчали огірки. За даними AgroTimes, на гуртовому ринку «Столичний» у Києві найдорожчі нині уманські колючі огірки нового обороту - 200 гривень за кілограм.

Скільки коштують огірки на ринку

Гладкі огірки з Умані продають по 160 грн/кг, таку саму ціну встановили на колючі огірки іншого виробника. Імпортна продукція дешевша: турецькі огірки коштують 145-150 грн/кг.

Для порівняння, томати залишаються значно дешевшими за огірки. Червоні помідори коштують 70 грн/кг, томати-сливки - 100 грн/кг, жовті томати - 110 грн/кг, а жовті сливки - 140 грн/кг. Рожеві помідори пропонують від 110 до 140 грн/кг.

Що відбувається з цінами загалом

Подорожчання огірків вписується в загальну картину зростання цін. У жовтні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,8% порівняно з вереснем, а в річному вимірі інфляція сягнула 11%. Найбільше за місяць подорожчали овочі, паливо та мастила, а також окремі продукти харчування.

За даними Державної служби статистики, базова інфляція у жовтні зросла на 1,4% порівняно з вереснем, а в річному вимірі - на 9,7%. Через посилення інфляційного тиску Національний банк 29 жовтня підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта - до 16,5%.

Чому зросли ціни на огірки

Стрибок цін пов'язаний із завершенням сезону плівкових теплиць. Пропозиція українських огірків різко скоротилася, тож і ціна пішла вгору. Про це повідомляє AgroTimes, на дані якого посилається TrueUA.

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