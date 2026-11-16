Економіст Андрій Длігач вважає, що безплатний транспорт не вирішить проблем Києва, а лише спровокує транспортний колапс. Час у дорозі може зрости майже в півтора раза.

Безкоштовний проїзд у Києві знову обговорюють на рівні влади, однак експерти попереджають: скасування оплати за транспорт може лише погіршити ситуацію на дорогах столиці. Доктор економічних наук і керівник Advanter Group Андрій Длігач в ефірі Вечір.LIVE пояснив, чому такий крок призведе до транспортного колапсу замість розв'язання проблем.

За словами економіста, безплатний проїзд різко збільшить кількість охочих їздити громадським транспортом. Через це доведеться розширювати маршрутну мережу та виводити додаткові автобуси на вже перевантажені вулиці.

На скільки зросте час у дорозі

Пасажири, за розрахунками Длігача, чекатимуть на свій рейс додатково два цикли - тобто від 6 до 12 хвилин. Замість того щоб створювати цінність на робочих місцях, люди витрачатимуть зайвий час у чергах. Загальний час звичайної поїздки містом може збільшитись майже в півтора раза.

«Безплатний транспорт погіршить ситуацію з безпекою і поглибить транспортний колапс. Тут просто математика і поведінкова економіка. Тут не потрібні якісь складні моделі», - зазначив він.

Замість скасування плати за проїзд економіст пропонує перерозподілити транспортні потоки за допомогою логічних схем та облаштувати виділені смуги руху. Ще одним кроком має стати глобальна зміна графіків роботи. За його оцінкою, такі зміни дозволять скоротити середній час проходження маршруту містом до 48 хвилин.

Що кажуть у парламенті

Народна депутатка Галина Янченко вважає, що столичній владі спершу варто розв'язати проблеми безпеки та логістики. Зокрема, вона не розуміє логіки зупинки транспорту й метрополітену на мостах під час повітряних тривог.

«Людям безпечніше переїхати міст у метро за кілька хвилин, ніж стояти в заторах перед цим мостом, адже пропускна здатність мостів дуже обмежена», - наголосила депутатка.

Щодо самої ідеї безплатного транспорту Янченко категорична: державні кошти сьогодні мають йти винятково на оборону. Якщо місто хоче скасувати плату за проїзд, воно має робити це власним коштом.

Чи є вже такий приклад в Україні

Як приклад депутатка навела досвід Харкова, де мер Ігор Терехов запровадив безплатний проїзд для містян. «Наскільки це рішення було ефективним для харків'ян, ми не знаємо. Але він грошей із державного бюджету не просив», - констатувала Янченко.

Раніше Володимир Зеленський після селекторної наради припустив, що через перебої в роботі метро та проблеми з мостами в Києві можуть зробити безплатним наземний транспорт.

Свою концепцію запропонував і нардеп Володимир Крейденко: скасувати оплату в години пік з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00, а для переправи через Дніпро запустити окремі безплатні автобусні маршрути.

Водночас адвокатка Поліна Марченко застерегла, що різке зростання попиту на поїздки може загнати столичний транспорт у глухий кут через гостру нестачу водіїв. Зараз місто намагається розвантажити транспортну мережу резервними автобусами на маршрутах уздовж ліній метро, хоча повністю замінити метро й електротранспорт вони не здатні.

Раніше Politeka повідомляла, які міста вже обігнали Київ за цінами на квартири.

Також Politeka повідомляла, який регіон уперше обігнав Київ за ціною оренди однокімнатної квартири.