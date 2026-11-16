Базова соціальна допомога в Україні діє в межах експериментальної програми, і оформити її можна вже зараз. Розповідаємо, як розраховують виплату 4500 гривень і хто має на неї право.

Виплати для українських родин у листопаді продовжують нараховувати за чинними правилами - базова соціальна допомога діє в межах експериментального проєкту. Тим, хто потребує підтримки, не обов'язково чекати 2028 року, коли повністю запрацює новий закон.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що для розрахунку базової допомоги використовують суму 4500 гривень. Але це не означає, що кожен заявник отримає саме стільки - суму додають по категоріях членів сім'ї, а потім віднімають дохід родини.

Базова величина враховується так: 4500 гривень на першого члена сім'ї, який звертається по допомогу, стільки ж на кожну дитину до 18 років і на кожного члена родини з інвалідністю I або II групи. На кожного наступного члена сім'ї беруть 3150 гривень - це 70% базової величини.

Після цього від загальної розрахункової суми віднімають середньомісячний сукупний дохід родини за три місяці перед зверненням. Наприклад, для двох дорослих і дитини базова розрахункова величина становить 12 150 гривень. Якщо середньомісячний дохід родини - 7020 гривень, допомога може скласти 5130 гривень на місяць.

Хто може отримати базову соціальну допомогу

Виплата передбачена насамперед тим, кому не вистачає власних коштів на основні потреби. Упродовж 2028 року перейти на нову допомогу зможуть отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям та дітей у багатодітних сім'ях.

Також це стосується тимчасової допомоги дітям, чиї батьки ухиляються від аліментів, і державної соціальної допомоги людям без права на пенсію та особам з інвалідністю. Належність до категорії сама собою не означає автоматичної виплати - право залежить від обставин конкретної сім'ї.

Як оформити виплату вже зараз

Нині виплати призначають у межах експериментального проєкту. Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду України або скористатися застосунком «Дія», якщо родина відповідає умовам електронної послуги. Онлайн-оформлення доступне визначеним категоріям сімей, які вже отримують допомогу малозабезпеченим або виплати на дітей одиноким матерям.

Щоб оформити через «Дію», потрібно оновити застосунок і авторизуватися, відкрити «Сервіси» → «Допомога від держави» → «Базова соціальна допомога», натиснути «Отримати допомогу» й дочекатися повідомлення з розрахованою сумою. Якщо розмір влаштовує - подати заяву, обрати «Дія.Картку» й підписати документи «Дія.Підписом». Підписати заяву мають і інші повнолітні члени сім'ї.

Через що можуть відмовити

Під час розгляду заяви перевіряють доходи, майно та зайнятість працездатних членів родини. Підставою для відмови можуть бути великі покупки протягом останнього року, депозити понад 100 тисяч гривень, додаткове житло чи кілька автомобілів. Базову соціальну допомогу призначають на шість місяців, надалі виплати можуть автоматично продовжити, якщо сім'я відповідає вимогам.

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