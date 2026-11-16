Базовая социальная помощь в Украине действует в рамках экспериментальной программы, и оформить её можно уже сейчас. Рассказываем, как рассчитывают выплату 4500 гривен и кто имеет на неё право.

Выплаты для украинских семей в ноябре продолжают начислять по действующим правилам - базовая социальная помощь действует в рамках экспериментального проекта. Тем, кто нуждается в поддержке, не обязательно ждать 2028 года, когда полностью заработает новый закон.

В Министерстве социальной политики объяснили, что для расчёта базовой помощи используют сумму 4500 гривен. Но это не значит, что каждый заявитель получит именно столько - сумму добавляют по категориям членов семьи, а затем вычитают доход семьи.

Базовая величина учитывается так: 4500 гривен на первого члена семьи, который обращается за помощью, столько же на каждого ребёнка до 18 лет и на каждого члена семьи с инвалидностью I или II группы. На каждого следующего члена семьи берут 3150 гривен - это 70% базовой величины.

После этого из общей расчётной суммы вычитают среднемесячный совокупный доход семьи за три месяца перед обращением. Например, для двух взрослых и ребёнка базовая расчётная величина составляет 12 150 гривен. Если среднемесячный доход семьи - 7020 гривен, помощь может составить 5130 гривен в месяц.

Кто может получить базовую социальную помощь

Выплата предусмотрена прежде всего тем, кому не хватает собственных средств на основные потребности. В течение 2028 года перейти на новую помощь смогут получатели государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, помощи на детей одиноким матерям и детей в многодетных семьях.

Также это касается временной помощи детям, чьи родители уклоняются от алиментов, и государственной социальной помощи людям без права на пенсию и лицам с инвалидностью. Принадлежность к категории сама по себе не означает автоматической выплаты - право зависит от обстоятельств конкретной семьи.

Как оформить выплату уже сейчас

Сейчас выплаты назначают в рамках экспериментального проекта. Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или воспользоваться приложением «Дія», если семья соответствует условиям электронной услуги. Онлайн-оформление доступно определённым категориям семей, которые уже получают помощь малообеспеченным или выплаты на детей одиноким матерям.

Чтобы оформить через «Дію», нужно обновить приложение и авторизоваться, открыть «Сервисы» → «Помощь от государства» → «Базовая социальная помощь», нажать «Получить помощь» и дождаться сообщения с рассчитанной суммой. Если размер устраивает - подать заявление, выбрать «Дія.Картку» и подписать документы «Дія.Підписом». Подписать заявление должны и другие совершеннолетние члены семьи.

Из-за чего могут отказать

При рассмотрении заявления проверяют доходы, имущество и занятость трудоспособных членов семьи. Основанием для отказа могут быть крупные покупки за последний год, депозиты свыше 100 тысяч гривен, дополнительное жильё или несколько автомобилей. Базовую социальную помощь назначают на шесть месяцев, в дальнейшем выплаты могут автоматически продлиться, если семья соответствует требованиям.

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