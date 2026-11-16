Банки в Україні можуть списувати комісію за обслуговування неактивного рахунку, і гроші на картці, якою давно не користуються, поступово зменшуються. Розмір плати залежить від тарифів конкретного банку.

Списання грошей з неактивної картки хвилює багатьох українців, які роками не користуються старими рахунками. Банк може продовжувати стягувати комісію за обслуговування, через що залишок поступово зменшується.

Деякі банки в Україні встановлюють плату за обслуговування неактивних рахунків, якщо таке передбачено договором і тарифами. Розмір комісії та умови закриття залежать від фінустанови. Про це розповів 24 Канал.

Картка і рахунок: у чому різниця

Важливо не плутати картку і рахунок. Картка є лише платіжним інструментом, яким людина розраховується в магазині або знімає готівку. Самі гроші зберігаються на банківському рахунку.

Тому закінчення терміну дії пластикової картки не означає автоматичного закриття рахунку. Рахунок може далі працювати, а його обслуговування залежить від умов банку.

Скільки банки списують за бездіяльність

У ПриватБанку передбачена комісія за обслуговування неактивних рахунків. Якщо клієнт не відновлює операції, банк може списувати по 20 гривень щомісяця з кожного такого рахунку. Коли після списання комісій грошей не залишається, картка і рахунок закриваються автоматично.

В інших банках правила відрізняються. Sense Bank з 1 січня 2026 року запровадив різні комісії залежно від виду рахунку та тривалості бездіяльності. Для карткових рахунків плата становить 100 гривень, якщо фінансових операцій не було понад 180 днів. Після 36 місяців бездіяльності та за неактуальних даних клієнта комісія може сягнути 1000 гривень.

Отже, якщо залишити стару картку без уваги, гроші на рахунку можуть поступово списуватися на оплату банківських послуг. Тому варто час від часу перевіряти стан таких рахунків.

Коли банк має право закрити рахунок

Порядок закриття банківських рахунків в Україні визначає, зокрема, постанова Національного банку №162 від 29 липня 2022 року. Згідно з нею, банк може розірвати договір і закрити рахунок, якщо протягом трьох років поспіль по ньому не було операцій і на ньому немає грошей.

Тобто відсутність платежів протягом трьох років сама по собі ще не означає, що рахунок обов'язково закриють. Для цього важливо, щоб на рахунку також не залишалося коштів. Законодавство передбачає й інші підстави для припинення обслуговування, зокрема пов'язані з фінансовим моніторингом.

Як не втратити гроші через стару картку

Щоб уникнути несподіваних списань, власникам карток, якими вони давно не користуються, варто перевіряти їхній статус і тарифи банку. Це можна зробити через мобільний застосунок, інтернет-банкінг або службу підтримки.

Якщо картка більше не потрібна, краще офіційно закрити рахунок, а не просто перестати ним користуватися. Перед цим варто:

перевірити залишок коштів;

переконатися у відсутності заборгованості;

переглянути регулярні платежі та підключені послуги;

подати до банку заяву про закриття рахунку;

отримати підтвердження, що рахунок закрито.

Стара банківська картка не обов'язково веде до втрати грошей чи автоматичного закриття рахунку. Але комісії за бездіяльність можуть поступово зменшувати залишок, тож залишати такі рахунки без контролю не варто.

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