Поява позначки «у розшуку ТЦК» у застосунку «Резерв+» може обернутися арештом рахунків через виконавчу службу. Юристи пояснили, як дізнатися причину «червоної стрічки», зняти статус онлайн або через суд.

Військовий облік у «Резерв+» знову нагадує про себе: поява позначки «у розшуку ТЦК» у застосунку може закінчитися арештом коштів через виконавчу службу. Юристи пояснили, як зняти цей статус без ризиків.

Як пояснює «Судово-юридична газета», про що пише ТСН, «червона стрічка» у «Резерв+» не є кримінальним розшуком. Це означає, що територіальний центр комплектування зафіксував порушення правил військового обліку - за статтею 210 або 210-1 КУпАП - і звернувся до Нацполіції для адміністративного затримання й доправлення людини для складання протоколу. Сам застосунок просто підтягує ці дані з реєстру «Оберіг».

Ігнорувати статус небезпечно: якщо не сплатити винесений штраф у строк, ТЦК передасть постанову до виконавчої служби для примусового виконання. Це може призвести до арешту грошей на рахунках або майна. Водночас сама позначка не означає автоматичного блокування рахунків чи відкриття кримінальної справи.

Перш ніж щось робити, варто дізнатися точну причину запису. У «Резерв+» натисніть «+» біля свого імені та прізвища на головному екрані й оберіть «Переглянути документ» - там відображається підстава порушення. Якщо інформація незрозуміла, направте письмовий запит до свого ТЦК та СП із вимогою повідомити дату, підставу внесення запису та наявність постанови про штраф.

Як зняти розшук ТЦК - два сценарії

Перший варіант - якщо ви справді порушили правила обліку. У «Резерв+» доступна функція подання заяви про визнання правопорушення та онлайн-оплати штрафу. Після подання заяви ТЦК виносить постанову, і в застосунку відкривається можливість оплати. За даними Міноборони, процес займає близько чотирьох днів.

Після оплати потрібно оновити документ у застосунку. Якщо «червона стрічка» не зникла, платити вдруге не треба - зверніться до ТЦК із квитанцією, щоб дані внесли в реєстр вручну. Важливо: подання заяви онлайн є юридичним визнанням провини. Якщо ви не згодні з порушенням, натискати цю кнопку не можна.

Другий варіант - якщо відмітка з'явилася помилково. Так буває, коли людина вчасно оновила дані, мала поважну причину для неявки за повісткою або в реєстрі стався збій. Тоді потрібно подати до ТЦК мотивовану письмову заяву з вимогою виправити недостовірні дані в «Оберіг». До заяви обов'язково додайте копії підтвердних документів - лікарняний, довідки тощо - і збережіть доказ відправлення звернення.

Оскарження в суді

Якщо ТЦК ігнорує заяву або безпідставно відмовляється прибирати помилковий статус, рішення можна оскаржити в адміністративному суді. Для оскарження самої постанови про штраф закон дає лише 10 днів від моменту її винесення.

Для оскарження протиправних дій чи бездіяльності ТЦК - наприклад, відмови виправити дані в реєстрі - строк звернення до суду становить 6 місяців.

Що робити, якщо статус не зникає після оплати

Сплата штрафу закриває конкретне адміністративне порушення і знімає поточний розшук, але не звільняє від подальшого виконання правил військового обліку. Зазвичай оновлення інформації в застосунку займає близько чотирьох днів. Якщо позначка лишилася - несіть квитанцію до ТЦК. Повторне внесення до розшуку можливе, якщо ви припуститеся нового порушення.

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