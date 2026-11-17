Регулярні надходження грошей на особисту банківську картку можуть привернути увагу податкової служби, навіть якщо людина офіційно не займається бізнесом. Названо дві підстави, через які рахунок можуть заблокувати.

Податкова може блокувати рахунки українців через регулярні перекази, навіть якщо людина офіційно не зареєстрована як підприємець. Регулярні надходження грошей на особисту картку здатні привернути увагу фіскальної служби та стати підставою для перевірки походження коштів.

Про це пише видання «Експерт». Юрист Роман Симутін у коментарі 24 Каналу пояснив, як механізм працює на практиці. За його словами, оподатковується виключно дохід фізичної особи: якщо отримані гроші не є доходом або з них уже сплачені всі збори, повторно віддавати частину державі не потрібно.

Проблеми починаються тоді, коли надходження мають ознаки систематичного заробітку. Під підозру насамперед потрапляють дві ситуації. Перша - регулярний продаж товарів через онлайн-платформи на кшталт OLX без реєстрації ФОП. Друга - надання різних послуг в інтернеті також без статусу фізичної особи-підприємця.

Важливий нюанс: податковий контроль не передбачає автоматичного доступу інспекторів до ваших фінансових даних. Рух коштів на рахунках захищений банківською таємницею. Однак банки зобов'язані проводити фінансовий моніторинг і, виявивши підозрілу операцію, можуть запитати документи про походження коштів та повідомити уповноважені органи.

Доступ до інформації про рахунки податкова може отримати лише у випадках, визначених законом: у межах податкової перевірки або за рішенням суду. Якщо фіскали доведуть отримання незадекларованого доходу, доведеться сплатити податки за всі попередні періоди, а згідно зі статтею 129 Податкового кодексу за кожен день прострочення ще й нараховується пеня.

Перекази між близькими родичами оподаткування не потребують, однак ідеться лише про близьких членів сім'ї. Тож гроші від батьків, дітей чи чоловіка або дружини уваги фіскалів не викликають.

Що робити, аби рахунок не заблокували

Якщо ви регулярно отримуєте гроші за продаж товарів чи послуг, найбезпечніший варіант - зареєструвати ФОП і працювати легально. Це вбереже від донарахувань і пені.

Також зберігайте документи, що підтверджують походження коштів: договори, чеки, виписки. Якщо банк надіслав запит у межах фінмоніторингу, не ігноруйте його - надайте пояснення та документи вчасно.

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