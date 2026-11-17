Регулярные поступления денег на личную банковскую карту могут привлечь внимание налоговой службы, даже если человек официально не занимается бизнесом. Названы две причины, по которым счет могут заблокировать.

Налоговая может блокировать счета украинцев через регулярные переводы, даже если человек официально не зарегистрирован как предприниматель. Регулярные поступления денег на личную карту способны привлечь внимание фискальной службы и стать основанием для проверки происхождения средств.

Об этом пишет издание «Експерт». Юрист Роман Симутин в комментарии 24 Канала объяснил, как механизм работает на практике. По его словам, налогом облагается исключительно доход физического лица: если полученные деньги не являются доходом или с них уже уплачены все сборы, повторно отдавать часть государству не нужно.

Проблемы начинаются тогда, когда поступления имеют признаки систематического заработка. Под подозрение прежде всего попадают две ситуации. Первая - регулярная продажа товаров через онлайн-платформы вроде OLX без регистрации ФЛП. Вторая - оказание различных услуг в интернете также без статуса физического лица-предпринимателя.

Важный нюанс: налоговый контроль не предусматривает автоматического доступа инспекторов к вашим финансовым данным. Движение средств на счетах защищено банковской тайной. Однако банки обязаны проводить финансовый мониторинг и, обнаружив подозрительную операцию, могут запросить документы о происхождении средств и уведомить уполномоченные органы.

Доступ к информации о счетах налоговая может получить только в случаях, определенных законом: в рамках налоговой проверки или по решению суда. Если фискалы докажут получение незадекларированного дохода, придется уплатить налоги за все предыдущие периоды, а согласно статье 129 Налогового кодекса за каждый день просрочки еще и начисляется пеня.

Переводы между близкими родственниками налогообложения не требуют, однако речь идет только о близких членах семьи. Поэтому деньги от родителей, детей, мужа или жены внимания фискалов не вызывают.

Что делать, чтобы счет не заблокировали

Если вы регулярно получаете деньги за продажу товаров или услуг, самый безопасный вариант - зарегистрировать ФЛП и работать легально. Это убережет от доначислений и пени.

Также сохраняйте документы, подтверждающие происхождение средств: договоры, чеки, выписки. Если банк прислал запрос в рамках финмониторинга, не игнорируйте его - предоставьте пояснения и документы вовремя.

Ранее Politeka сообщала, ФЛПам грозят штрафы до 259 тысяч гривен: за какие ошибки налоговая накажет в 2026 году.

Также Politeka сообщала, как в Приват24 добавить счет из другого банка и перевести средства.