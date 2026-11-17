Суд визнав незаконним оголошення в розшук чоловіка, який на той момент перебував за кордоном. Рішення нагадує: ТЦК не має права ставити людину в розшук без дотримання процедури, а відновити справедливість можна через суд.

Розшук у Резерв+ та військовий облік залишаються гарячою темою для чоловіків, які працюють або живуть за кордоном. Одне з нещодавніх судових рішень чітко показало: територіальний центр комплектування не може безпідставно оголосити людину в розшук, якщо вона в цей момент перебуває поза Україною, і водночас не повідомлена належним чином про виклики.

Ідеться про справу моряка, якого ТЦК оголосив у розшук, поки той працював за кордоном. Суд розібрався в обставинах і визнав дії центру комплектування незаконними. Це рішення цінне тим, що дає зрозумілий алгоритм для чоловіків, які опинилися в подібній ситуації, і пояснює межі повноважень ТЦК.

Чому оголошення в розшук визнали незаконним

Ключовий момент справи: чоловіка поставили в розшук, хоча на той момент він перебував за межами України і не міг особисто отримати повістку або вимогу з'явитися до ТЦК. Суд звернув увагу, що для законного оголошення в розшук потрібна належна процедура повідомлення, а не просто факт відсутності людини за зареєстрованим місцем проживання.

Практично це означає: якщо чоловік офіційно перебуває за кордоном, а повістки йому або не надсилали, або надсилали за адресою, за якою він давно не живе, ТЦК не може автоматично вважати його ухилянтом і вносити до бази розшуку. Підстави для розшуку мають бути доведені, а не припущені.

Що робити, якщо вас оголосили в розшук за кордоном

Юристи радять не ігнорувати статус «в розшуку» у застосунку «Резерв+» чи в базі ТЦК, навіть якщо ви впевнені у своїй правоті. Перший крок - зібрати докази свого перебування за кордоном на момент, коли вас оголосили в розшук. Це можуть бути відмітки в паспорті про перетин кордону, контракт чи довідка з місця роботи за кордоном, реєстрація перебування, квитки.

Далі варто звернутися до ТЦК із письмовою заявою про зняття з розшуку та долучити ці документи. Якщо центр відмовляє або ігнорує звернення, наступний крок - адміністративний позов до суду. Саме такий шлях пройшов моряк зі згаданої справи, і суд став на його бік, визнавши рішення ТЦК незаконним і зобов'язавши скасувати розшук.

Які документи підтверджують перебування за кордоном

Щоб захистити себе, зберігайте всі документи, які можуть знадобитися в суді:

закордонний паспорт з відмітками про перетин кордону;

трудовий договір або контракт із роботодавцем за кордоном;

довідка про реєстрацію місця проживання в іншій країні;

рахунки, договори оренди житла, квитки на транспорт.

Важливо розуміти: сам факт перебування за кордоном не звільняє від обов'язку стояти на військовому обліку. Але оголошувати людину в розшук за порушення правил обліку можна лише після того, як буде доведено, що вона свідомо ухилялася від викликів, а не просто фізично перебувала в іншій країні.

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