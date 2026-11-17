Розыск в Резерв+ и воинский учет остаются острой темой для мужчин, которые работают или живут за границей. Одно из недавних судебных решений четко показало: территориальный центр комплектования не может безосновательно объявить человека в розыск, если он в этот момент находится вне Украины и при этом надлежащим образом не уведомлен о вызовах.
Речь идет о деле моряка, которого ТЦК объявил в розыск, пока тот работал за границей. Суд разобрался в обстоятельствах и признал действия центра комплектования незаконными. Это решение ценно тем, что дает понятный алгоритм для мужчин, оказавшихся в похожей ситуации, и объясняет границы полномочий ТЦК.
Почему объявление в розыск признали незаконным
Ключевой момент дела: мужчину поставили в розыск, хотя на тот момент он находился за пределами Украины и не мог лично получить повестку или требование явиться в ТЦК. Суд обратил внимание, что для законного объявления в розыск нужна надлежащая процедура уведомления, а не просто факт отсутствия человека по зарегистрированному месту жительства.
Практически это означает: если мужчина официально находится за границей, а повестки ему или не присылали, или присылали по адресу, где он давно не живет, ТЦК не может автоматически считать его уклонистом и вносить в базу розыска. Основания для розыска должны быть доказаны, а не предположены.
Что делать, если вас объявили в розыск за границей
Юристы советуют не игнорировать статус «в розыске» в приложении «Резерв+» или в базе ТЦК, даже если вы уверены в своей правоте. Первый шаг - собрать доказательства своего пребывания за границей на момент, когда вас объявили в розыск. Это могут быть отметки в паспорте о пересечении границы, контракт или справка с места работы за границей, регистрация пребывания, билеты.
Далее стоит обратиться в ТЦК с письменным заявлением о снятии с розыска и приложить эти документы. Если центр отказывает или игнорирует обращение, следующий шаг - административный иск в суд. Именно такой путь прошел моряк из упомянутого дела, и суд встал на его сторону, признав решение ТЦК незаконным и обязав отменить розыск.
Какие документы подтверждают пребывание за границей
Чтобы защитить себя, сохраняйте все документы, которые могут понадобиться в суде:
- загранпаспорт с отметками о пересечении границы;
- трудовой договор или контракт с работодателем за границей;
- справка о регистрации места жительства в другой стране;
- счета, договоры аренды жилья, билеты на транспорт.
Важно понимать: сам факт пребывания за границей не освобождает от обязанности состоять на воинском учете. Но объявлять человека в розыск за нарушение правил учета можно только после того, как будет доказано, что он сознательно уклонялся от вызовов, а не просто физически находился в другой стране.
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