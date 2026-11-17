Суд признал незаконным объявление в розыск мужчины, который на тот момент находился за границей. Решение напоминает: ТЦК не имеет права ставить человека в розыск без соблюдения процедуры, а восстановить справедливость можно через суд.

Розыск в Резерв+ и воинский учет остаются острой темой для мужчин, которые работают или живут за границей. Одно из недавних судебных решений четко показало: территориальный центр комплектования не может безосновательно объявить человека в розыск, если он в этот момент находится вне Украины и при этом надлежащим образом не уведомлен о вызовах.

Речь идет о деле моряка, которого ТЦК объявил в розыск, пока тот работал за границей. Суд разобрался в обстоятельствах и признал действия центра комплектования незаконными. Это решение ценно тем, что дает понятный алгоритм для мужчин, оказавшихся в похожей ситуации, и объясняет границы полномочий ТЦК.

Почему объявление в розыск признали незаконным

Ключевой момент дела: мужчину поставили в розыск, хотя на тот момент он находился за пределами Украины и не мог лично получить повестку или требование явиться в ТЦК. Суд обратил внимание, что для законного объявления в розыск нужна надлежащая процедура уведомления, а не просто факт отсутствия человека по зарегистрированному месту жительства.

Практически это означает: если мужчина официально находится за границей, а повестки ему или не присылали, или присылали по адресу, где он давно не живет, ТЦК не может автоматически считать его уклонистом и вносить в базу розыска. Основания для розыска должны быть доказаны, а не предположены.

Что делать, если вас объявили в розыск за границей

Юристы советуют не игнорировать статус «в розыске» в приложении «Резерв+» или в базе ТЦК, даже если вы уверены в своей правоте. Первый шаг - собрать доказательства своего пребывания за границей на момент, когда вас объявили в розыск. Это могут быть отметки в паспорте о пересечении границы, контракт или справка с места работы за границей, регистрация пребывания, билеты.

Далее стоит обратиться в ТЦК с письменным заявлением о снятии с розыска и приложить эти документы. Если центр отказывает или игнорирует обращение, следующий шаг - административный иск в суд. Именно такой путь прошел моряк из упомянутого дела, и суд встал на его сторону, признав решение ТЦК незаконным и обязав отменить розыск.

Какие документы подтверждают пребывание за границей

Чтобы защитить себя, сохраняйте все документы, которые могут понадобиться в суде:

загранпаспорт с отметками о пересечении границы;

трудовой договор или контракт с работодателем за границей;

справка о регистрации места жительства в другой стране;

счета, договоры аренды жилья, билеты на транспорт.

Важно понимать: сам факт пребывания за границей не освобождает от обязанности состоять на воинском учете. Но объявлять человека в розыск за нарушение правил учета можно только после того, как будет доказано, что он сознательно уклонялся от вызовов, а не просто физически находился в другой стране.

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