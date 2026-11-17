З 15 листопада в Україні діє новий закон про дроп-рахунки. За передачу картки шахраям тепер передбачено штраф до 170 тисяч гривень, а в найтяжчих випадках - до 6 років ув'язнення.

Шахрайство з банківськими картками в Україні тепер карається значно суворіше: з 15 листопада передача картки чи доступу до рахунку для злочину стала кримінальною. Президент підписав закон №5038-IX, який Верховна Рада ухвалила 28 жовтня на основі законопроєкту №16013.

Головна мішень нових норм - дропи, або «грошові мули». Так називають людей, через чиї рахунки шахраї проганяють виманені у потерпілих гроші. Схема проста: кошти перекидають через кілька чужих карток, щоб заплутати слід і сховати організаторів.

Власник картки може жодного разу не бачити потерпілих. Достатньо передати доступ до рахунку або провести кілька переказів за чужими інструкціями, щоб стати учасником злочину. Навіть якщо грошей за «послугу» вам не платили.

Які штрафи і строки передбачені

Закон додав до Кримінального кодексу статтю 200-1 про незаконні операції з платіжними інструментами та доступом до рахунків. Покарання залежить від того, що саме зроблено.

Від 5 100 до 17 000 грн штрафу - за передачу своєї картки, логіна чи доступу до рахунку, щоб інші вчинили шахрайство.

- за передачу своєї картки, логіна чи доступу до рахунку, щоб інші вчинили шахрайство. Від 51 000 до 85 000 грн штрафу , обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на 2-4 роки - за отримання, купівлю, зберігання, продаж чи передачу чужих карток зі злочинною метою.

, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на 2-4 роки - за отримання, купівлю, зберігання, продаж чи передачу чужих карток зі злочинною метою. Від 85 000 до 170 000 грн штрафу або 4-6 років ув'язнення - за повторне порушення чи дії у складі організованої групи.

Тож шість років за ґратами загрожують не за будь-яку передану картку, а лише за обтяжувальних обставин.

Картка родичу - не злочин

Боятися, що покарають за картку, дану близькій людині, не варто. Якщо ви попросили когось із родичів зняти готівку чи оплатити покупку, складу злочину тут немає. Вирішує мета: закон стосується лише випадків, коли картку чи доступ передають для шахрайства або іншого злочину.

Дроп-схеми зазвичай маскують під дистанційну роботу, «допомогу бізнесу» або тимчасову оренду рахунку. Насторожитися варто, якщо пропонують продати чи здати картку, відкрити новий рахунок і віддати логін з паролем, приймати перекази від незнайомців і пересилати їх далі за відсоток або підтверджувати операції в застосунку за чужими вказівками.

Що робити, якщо картку вже віддали

Для тих, хто порушив закон уперше за частиною першою статті 200-1, передбачено звільнення від кримінальної відповідальності. Умов дві: треба самому прийти до правоохоронців і розповісти про все ще до оголошення підозри, а також активно допомагати розкрити і зупинити злочин, який інші вчиняють через вашу картку.

На інші частини статті цей механізм не поширюється. Якщо картка чи доступ до онлайн-банкінгу опинилися в чужих руках, спершу зверніться в банк, щоб її заблокували. Коли є підозра, що рахунок уже використали для шахрайства, повідомте поліцію і збережіть листування, контакти та дані про перекази.

Просте блокування картки від відповідальності не звільняє - для цього потрібно виконати умови закону. Окрім статті про дропів, закон посилює відповідальність за підробку платіжних засобів та використання чужих облікових даних. Зворотної сили нова стаття не має.

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