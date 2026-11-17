Один із найпоширеніших ризиків на ринку нерухомості - угода, укладена за довіреністю, коли покупець залишається і без житла, і без грошей. Адвокатка пояснила, на які пункти договору дивитися і як перевірити продавця до підписання.

Нові житлові правила в Україні набирають обертів, однак разом із попитом зростають і ризики під час купівлі квартири. Один із найгостріших випадків - угода, оформлена за довіреністю, коли людина передає гроші, а згодом лишається і без житла, і без грошей.

Про головну небезпеку попередила адвокатка у коментарі виданню «Експерт». Суть ситуації: покупець віддає кошти, а право власності оформлюють за документом, який згодом виявляється недійсним або не охоплює продаж саме цього об'єкта.

На що дивитися у договорі до підписання

Якщо власник виїхав і доручив продаж представникові, довіреність треба показати нотаріусу завчасно. Перевірити варто три речі: чи вона чинна, чи охоплює вона продаж саме цієї квартири та хто має право отримати гроші за угодою.

На вторинному ринку звірте право власності. Попросіть документ, за яким продавець набув житло, і порівняйте його з актуальними даними Державного реєстру речових прав. Нотаріус перевірить арешти, іпотеки та інші обтяження, а також з'ясує, чи потрібна згода другого з подружжя на продаж.

Окремий випадок - право, оформлене до 2013 року. Якщо запису в реєстрі немає, уточніть у нотаріуса, як підтвердити його за архівними даними БТІ. Без цього кроку угода може зірватися вже на етапі реєстрації.

Що перевірити у новобудові

Якщо купуєте житло на стадії будівництва, почніть із дозволу. Попросіть у забудовника ідентифікатор приміщення і знайдіть документ у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Там видно, хто має право продавати саме це приміщення і чи не входить воно до гарантійної частки, на яку діє заборона відчуження.

У готовому ЖК звірте статус вашої черги та документ про введення в експлуатацію. Відділ продажу має підтвердити, чи будинок під'єднали до постійних комунальних мереж.

Що прописати про гроші

Узгодьте умови розрахунку ще до авансу. Завчасно попросіть проєкт договору і звірте повну суму, спосіб оплати, дату передачі ключів та умови повернення авансу. Окремо зазначте, хто оплачує оформлення угоди.

У договорі із забудовником уточніть, як перерахують вартість у разі зміни площі і чи можна розірвати угоду через затримку робіт. Після нотаріального оформлення обов'язково отримайте витяг про зареєстроване право.

Скільки зараз коштує житло

Окремо варто зважати на ринок. У липні 2026 року середня ціна квадратного метра в новобудовах Києва становила 1476 доларів, а однокімнатна квартира на вторинному ринку столиці коштувала в середньому 89,5 тисячі доларів. Розкид великий: у Деснянському районі це близько 49 тисяч, а в Печерському - 180 тисяч доларів.

У вересні за квадратний метр у столичних новобудовах просили в середньому 1421 долар, у Львівській області - 1276. Оголошень про продаж на вторинному ринку Києва стало на 56% більше, ніж у серпні, тож покупцям є з чого обирати і торгуватися. Такі дані наводить майданчик DIM.RIA.

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