Один из самых распространенных рисков на рынке недвижимости - сделка, заключенная по доверенности, когда покупатель остается и без жилья, и без денег. Адвокат объяснила, на какие пункты договора смотреть и как проверить продавца до подписания.

Новые жилищные правила в Украине набирают обороты, однако вместе со спросом растут и риски при покупке квартиры. Один из самых острых случаев - сделка, оформленная по доверенности, когда человек передает деньги, а потом остается и без жилья, и без денег.

О главной опасности предупредила адвокат в комментарии изданию «Експерт». Суть ситуации: покупатель отдает средства, а право собственности оформляют по документу, который впоследствии оказывается недействительным или не охватывает продажу именно этого объекта.

На что смотреть в договоре до подписания

Если владелец уехал и поручил продажу представителю, доверенность надо показать нотариусу заранее. Проверить стоит три вещи: действительна ли она, охватывает ли она продажу именно этой квартиры и кто имеет право получить деньги по сделке.

На вторичном рынке сверьте право собственности. Попросите документ, по которому продавец приобрел жилье, и сравните его с актуальными данными Государственного реестра вещных прав. Нотариус проверит аресты, ипотеки и другие обременения, а также выяснит, нужен ли согласие второго супруга на продажу.

Отдельный случай - право, оформленное до 2013 года. Если записи в реестре нет, уточните у нотариуса, как подтвердить его по архивным данным БТИ. Без этого шага сделка может сорваться уже на этапе регистрации.

Что проверить в новостройке

Если покупаете жилье на стадии строительства, начните с разрешения. Попросите у застройщика идентификатор помещения и найдите документ в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ). Там видно, кто имеет право продавать именно это помещение и не входит ли оно в гарантийную долю, на которую действует запрет отчуждения.

В готовом ЖК сверьте статус вашей очереди и документ о вводе в эксплуатацию. Отдел продаж должен подтвердить, подключили ли дом к постоянным коммунальным сетям.

Что прописать о деньгах

Согласуйте условия расчета еще до аванса. Заранее попросите проект договора и сверьте полную сумму, способ оплаты, дату передачи ключей и условия возврата аванса. Отдельно укажите, кто оплачивает оформление сделки.

В договоре с застройщиком уточните, как пересчитают стоимость в случае изменения площади и можно ли расторгнуть сделку из-за задержки работ. После нотариального оформления обязательно получите выписку о зарегистрированном праве.

Сколько сейчас стоит жилье

Отдельно стоит учитывать рынок. В июле 2026 года средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составляла 1476 долларов, а однокомнатная квартира на вторичном рынке столицы стоила в среднем 89,5 тысячи долларов. Разброс большой: в Деснянском районе это около 49 тысяч, а в Печерском - 180 тысяч долларов.

В сентябре за квадратный метр в столичных новостройках просили в среднем 1421 доллар, во Львовской области - 1276. Объявлений о продаже на вторичном рынке Киева стало на 56% больше, чем в августе, так что покупателям есть из чего выбирать и о чем торговаться. Такие данные приводит площадка DIM.RIA.

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