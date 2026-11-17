В Украине водитель автобуса не имеет права отказать в бесплатном или льготном проезде пассажиру, у которого есть на это законное право - даже если перевозчик не получает компенсацию от государства. Рассказываем, кому положена льгота, какой документ предъявить и что делать, если в проезде отказали.

Льготы для УБД и бесплатный проезд для военных и ветеранов закреплены в украинском законодательстве. Если водитель отказывается везти пассажира, у которого есть право на льготный проезд, такой отказ может быть нарушением - независимо от того, получает ли перевозчик деньги из бюджета.

Право на льготный проезд имеют не только участники боевых действий, но и другие категории, напоминают в Новини.LIVE. Полный перечень зависит от вида транспорта и закона, которым установлена льгота.

Кто имеет право на льготный проезд

Участники боевых действий могут бесплатно ездить на определенных видах общественного транспорта, в частности в автобусах пригородных и междугородных маршрутов. Это ключевая гарантия для военных и ветеранов, которой они пользуются и после возвращения домой.

Лица с инвалидностью I и II групп имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, кроме такси. Такая же льгота предусмотрена для детей с инвалидностью и одного сопровождающего их лица.

Бесплатный или частично оплачиваемый проезд также положен детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, учащимся и студентам. Отдельно закон гарантирует транспортные льготы ветеранам Второй мировой войны, пенсионерам и лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Важно: бесплатный проезд в городском транспорте не означает автоматического права на бесплатную поездку любым междугородным автобусом. Условия зависят от категории пассажира и конкретной нормы закона.

Может ли водитель отказать в льготном проезде

Закон Украины «Об автомобильном транспорте» предусматривает, что льготные перевозки граждан, имеющих на это право, осуществляют автомобильные перевозчики независимо от формы собственности. Перевозчик не может отказать в такой перевозке, кроме случаев, предусмотренных законом.

Поэтому аргументы вроде «льготные места закончились», «нет компенсации» или «перевозчик не получает денег от государства» сами по себе не отменяют законное право пассажира. При этом пассажир должен предъявить документ, подтверждающий его право на бесплатный или льготный проезд. На некоторых маршрутах нужно также оформить льготный билет или зарегистрировать поездку.

Что делать, если водитель отказал в льготном проезде

Если водитель не дает воспользоваться законной льготой, действуйте так:

Зафиксируйте данные автобуса и перевозчика, то есть номер транспортного средства.

Соберите доказательства отказа, например снимите на видео.

Подготовьте документ, подтверждающий право на льготу.

Подайте жалобу.

В обращении опишите ситуацию, укажите данные автобуса и перевозчика и приложите собранные доказательства. Если нарушение произошло в городском транспорте, можно обратиться в орган местного самоуправления или в транспортное управление, которое организует перевозки на соответствующем маршруте.

Ранее Politeka сообщала, льготный проезд в Украине могут перевести на электронные билеты и денежные компенсации.

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