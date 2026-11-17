Мобилизация и правила воинского учета снова напоминают о себе - в Украине военнообязанным могут ограничить право управлять автомобилем из-за неявки в ТЦК, однако такое решение принимает исключительно суд, а не центр комплектования.
Сам факт игнорирования повестки или неявки в центр комплектования не приводит к немедленному лишению водительского удостоверения. Для этого уполномоченные органы обязаны пройти несколько четко определенных законом этапов.
Какие этапы предшествуют подаче судебного иска
Как сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, сначала фиксируется невыполнение военнообязанным законных требований, что квалифицируется как административное правонарушение по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
После этого ТЦК и СП обращаются в органы полиции, чтобы правоохранители задержали и доставили гражданина в центр. Если полиция официально сообщает о невозможности это сделать, центр комплектования направляет человеку официальное требование заказным письмом.
Если в течение 10 календарных дней после вручения требования человек не выполняет указанные в нем обязанности, ТЦК может обратиться в суд. Судья отдельно изучает каждое дело и принимает решение о наличии реальных оснований для временного ограничения права управления авто.
Кому разрешат остаться за рулем
Закон предусматривает конкретные случаи, когда суд не может наложить такой запрет. Водительские права не изымут, если:
- транспортное средство является основным законным источником дохода водителя - например, для дальнобойщиков, водителей служб доставки или таксистов;
- водитель имеет инвалидность и пользуется адаптированным транспортом;
- водитель ухаживает за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы или детьми с инвалидностью и использует авто для их перевозки.
Важно: нормы статьи 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и статьи 283-2 КАС Украины не предусматривают постоянного аннулирования удостоверения. Речь идет исключительно о временном ограничении, которое действует до момента полного выполнения требований ТЦК или официального снятия претензий.
Что считается нарушением правил учета
Штрафы за нарушение правил воинского учета в 2026 году составляют от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.
Основаниями для штрафа являются неявка по повестке, отказ от прохождения военно-врачебной комиссии и другие нарушения требований воинского учета.
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