Деякі українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати доплату до пенсії, яка сягає майже 6 тисяч гривень. Кому належить надбавка й чи треба її оформлювати - пояснюємо нижче.

Доплата до пенсії в Україні може сягати майже 6 тисяч гривень на місяць, однак таку надбавку отримують не всі пенсіонери. Право на додаткові виплати залежить від віку, страхового стажу та статусу людини, нагадують у Пенсійному фонді.

Одна з ключових доплат стосується українців, яким виповнилося 65 років. Якщо їхня пенсія нижча за гарантований мінімум, виплату мають підвищити до визначеного рівня. За законом ця сума не може бути меншою за 40% мінімальної заробітної плати.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, тож гарантований мінімум для 65-річних дорівнює 3 458 гривням. Після березневої індексації в листопаді 2026 року ця сума зросла до 3 758 гривень. Якщо нарахована пенсія менша - різницю доплачують автоматично.

Право на такий перерахунок мають непрацюючі пенсіонери, які відповідають одразу кільком вимогам. Їм виповнилося 65 років, страховий стаж - не менше 35 років для чоловіків і 30 для жінок, а пенсія призначена за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Тим, хто у 65 років досі працює або веде підприємницьку діяльність, гарантовану доплату почнуть нараховувати лише після офіційного звільнення чи закриття бізнесу - тобто після отримання статусу непрацюючого.

Які ще доплати нараховують пенсіонерам

Окрім вікової гарантії, пенсіонерам доплачують за наднормовий стаж. За кожен повний рік роботи понад норму - 35 років для чоловіків і 40 для жінок - нараховують до 25,95 гривні. Чим більший стаж, тим відчутніша підсумкова надбавка.

Ще одну доплату можуть отримати ті, хто виховував дітей. У сукупності вікові, стажеві та інші надбавки дають окремим пенсіонерам помітно більшу щомісячну виплату - саме про такі випадки йдеться, коли OBOZ.UA пише про надбавку, близьку до 6 тисяч гривень.

Як оформити доплату

Окремо оформлювати додаткові виплати не потрібно. Гарантований мінімум у 40% від зарплати, індексація та надбавка за стаж нараховуються автоматично - подавати заяву до Пенсійного фонду не треба.

Перевірити розмір нарахованої виплати можна онлайн в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Якщо пенсіонер переконаний, що доплату не нарахували, варто звернутися до найближчого сервісного центру Фонду, маючи при собі паспорт і документи, що підтверджують стаж.

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