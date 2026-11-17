Рішення про відстрочку ухвалено, а застосунок «Резерв+» досі показує застарілі дані. У Міноборони пояснили, чому так стається і що робити, щоб реєстр відобразив правильний статус.

Відстрочка від мобілізації у «Резерв+» може не відображатися навіть тоді, коли рішення вже ухвалено. Причиною буває затримка синхронізації, помилка під час введення інформації або звичайний технічний збій, попередили в Міністерстві оборони України.

Офіційний паперовий документ із печаткою ТЦК та СП залишається головним юридичним підтвердженням звільнення від служби, навіть якщо цифровий реєстр досі показує застарілі дані. Сам факт відсутності позначки в телефоні не скасовує надане законом право, проте під час раптової перевірки документів на вулиці це гарантовано створить зайві клопоти й затягне спілкування з патрульними.

Чому «Оберег» і застосунок дають збій

Електронна база не завжди встигає за реальними рішеннями комісій, адже між кабінетом військкомату і серверами існують людський та технічний фактори. У Міноборони виділяють кілька ключових причин, через які дані не з'являються на екрані:

затримка синхронізації: базі потрібен час, щоб підтягнути оновлення після офіційного засідання комісії ТЦК;

людський фактор: оператор ТЦК міг просто не внести запис про рішення в електронну картку системи «Оберег»;

технічні збої: перевантаження серверів або оновлення протоколів безпеки застосунку гальмують роботу профілю;

закінчився строк дії: попередня відстрочка вже завершилася, а нові документи ще не пройшли повний цикл оформлення.

Як змусити «Резерв+» показати правильний статус

Якщо у вас є законне право на відстрочку і підтвердні документи на руках, юристи радять не чекати, поки проблема зникне сама собою, а виконати три чіткі кроки для оновлення реєстру.

Оновіть документ вручну

Спробуйте повністю вийти з облікового запису й авторизуватися заново або натисніть меню документа й оберіть пункт оновлення. Часто просте перезавантаження кешу усуває цифровий збій без додаткових дій.

Зверніться до служби підтримки

Скористайтеся вбудованим чат-ботом допомоги в самому застосунку. Опишіть ситуацію, вкажіть особисті дані й додайте фотографії паперової довідки з печаткою, щоб оператор швидше знайшов проблему.

Відвідайте свій ТЦК та СП

Застосунок лише відображає записи з реєстру «Оберег», тож вносити зміни має саме той оператор, у якого ви перебуваєте на обліку. Переконайтеся на місці, що співробітник вніс номер і дату рішення в систему.

Як підготуватися до перевірок документів

Головне правило безпеки для військовозобов'язаного в цей перехідний період - завжди мати при собі повний пакет паперових підтверджень. Якщо дані в телефоні ще не оновилися, спокійно пред'являйте оригінал або нотаріально завірену копію довідки ТЦК, адже закон насамперед визнає саме паперове першоджерело з гербовою печаткою.

Зазвичай у застосунку «Резерв+» відображається поточний стан відстрочки. Якщо ж військовозобов'язаний має на руках документи про відстрочку, а застосунок не оновив актуальні дані, це найчастіше означає, що оператор ТЦК та СП не вніс дані в реєстр, - тоді варто звернутися до служби підтримки, зазначили у відомстві.

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