Страховий стаж впливає і на саму пенсію, і на виплати за інвалідністю чи за вислугу років. У ПФУ радять перевіряти відомості про стаж завчасно через довідку ОК-5, а не відкладати це до оформлення пенсії.

Пенсія в Україні залежить від стажу та зарплати, і саме стаж визначає, яку виплату призначать і в якому розмірі. Тож перевіряти відомості про нього і про сплачені внески варто ще до того, як настане час оформлювати пенсію.

Фахівці Пенсійного фонду України радять сформувати довідку ОК-5 на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Дані в ній потрібно звірити із записами у трудовій книжці та іншими документами, що підтверджують трудову діяльність.

Що робити, якщо в електронному обліку бракує стажу

Якщо в електронній системі не відображені окремі періоди роботи або навчання на денній формі до 1 січня 2004 року, слід подати підтвердні документи. На їх підставі відомості можна оцифрувати та внести до електронної трудової книжки.

Завчасна перевірка дає змогу виявити відсутні дані й подбати про їхнє підтвердження до виходу на пенсію. Це важливо, оскільки страховий стаж враховують під час призначення різних видів пенсійних виплат.

Перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів

Страховий стаж може накопичуватися і після призначення пенсії. Для працюючих пенсіонерів це може стати підставою для перерахунку виплат із урахуванням нових даних.

Якщо після призначення пенсії людина набула щонайменше 24 місяці страхового стажу, пенсію можуть перерахувати незалежно від того, чи були перерви в роботі.

Як перевірити страховий стаж

Щоб сформувати довідку ОК-5, потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та авторизуватися. Довідка містить відомості про всі періоди роботи, за які сплачувалися страхові внески.

Після отримання довідки її дані слід звірити із записами у трудовій книжці. Якщо якихось періодів бракує, до ПФУ подають підтвердні документи: трудову книжку, довідки з місць роботи, архівні довідки.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія без стажу після 65 років: 778,50 грн плюс доплата 1816,50 грн, як оформити.

Також Politeka повідомляла, страховий стаж для ФОП: у ПФУ пояснили, як підтвердити роки підприємницької діяльності.