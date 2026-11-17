Страховой стаж влияет и на саму пенсию, и на выплаты по инвалидности или за выслугу лет. В ПФУ советуют проверять сведения о стаже заранее через справку ОК-5, а не откладывать это до оформления пенсии.

Пенсия в Украине зависит от стажа и зарплаты, и именно стаж определяет, какую выплату назначат и в каком размере. Поэтому проверять сведения о нем и об уплаченных взносах стоит еще до того, как настанет время оформлять пенсию.

Специалисты Пенсионного фонда Украины советуют сформировать справку ОК-5 на веб-портале электронных услуг ПФУ. Данные в ней нужно сверить с записями в трудовой книжке и другими документами, подтверждающими трудовую деятельность.

Что делать, если в электронном учете не хватает стажа

Если в электронной системе не отражены отдельные периоды работы или обучения на дневной форме до 1 января 2004 года, следует подать подтверждающие документы. На их основании сведения можно оцифровать и внести в электронную трудовую книжку.

Заблаговременная проверка позволяет выявить отсутствующие данные и позаботиться об их подтверждении до выхода на пенсию. Это важно, поскольку страховой стаж учитывают при назначении разных видов пенсионных выплат.

Перерасчет выплат для работающих пенсионеров

Страховой стаж может накапливаться и после назначения пенсии. Для работающих пенсионеров это может стать основанием для перерасчета выплат с учетом новых данных.

Если после назначения пенсии человек приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, пенсию могут пересчитать независимо от того, были ли перерывы в работе.

Как проверить страховой стаж

Чтобы сформировать справку ОК-5, нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться. Справка содержит сведения обо всех периодах работы, за которые уплачивались страховые взносы.

После получения справки ее данные следует сверить с записями в трудовой книжке. Если каких-то периодов не хватает, в ПФУ подают подтверждающие документы: трудовую книжку, справки с мест работы, архивные справки.

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