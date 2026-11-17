Пенсия в Украине зависит от стажа и зарплаты, и именно стаж определяет, какую выплату назначат и в каком размере. Поэтому проверять сведения о нем и об уплаченных взносах стоит еще до того, как настанет время оформлять пенсию.
Специалисты Пенсионного фонда Украины советуют сформировать справку ОК-5 на веб-портале электронных услуг ПФУ. Данные в ней нужно сверить с записями в трудовой книжке и другими документами, подтверждающими трудовую деятельность.
Что делать, если в электронном учете не хватает стажа
Если в электронной системе не отражены отдельные периоды работы или обучения на дневной форме до 1 января 2004 года, следует подать подтверждающие документы. На их основании сведения можно оцифровать и внести в электронную трудовую книжку.
Заблаговременная проверка позволяет выявить отсутствующие данные и позаботиться об их подтверждении до выхода на пенсию. Это важно, поскольку страховой стаж учитывают при назначении разных видов пенсионных выплат.
Перерасчет выплат для работающих пенсионеров
Страховой стаж может накапливаться и после назначения пенсии. Для работающих пенсионеров это может стать основанием для перерасчета выплат с учетом новых данных.
Если после назначения пенсии человек приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, пенсию могут пересчитать независимо от того, были ли перерывы в работе.
Как проверить страховой стаж
Чтобы сформировать справку ОК-5, нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и авторизоваться. Справка содержит сведения обо всех периодах работы, за которые уплачивались страховые взносы.
После получения справки ее данные следует сверить с записями в трудовой книжке. Если каких-то периодов не хватает, в ПФУ подают подтверждающие документы: трудовую книжку, справки с мест работы, архивные справки.
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