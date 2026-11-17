Средняя пенсия в Украине за 20 лет выросла с 478 до 7288 гривен, то есть более чем в 15 раз. Но если пересчитать эти суммы в доллары, картина выглядит совсем иначе.

Пенсии в Украине за последние 20 лет менялись по-разному - и то, что выглядит как бурный рост в гривнах, в твердой валюте может оказаться куда скромнее. Как сообщает OBOZ.UA, средняя пенсия в стране за этот период выросла более чем в 15 раз.

В 2006 году средняя пенсия в Украине составляла 478 гривен. К 2026 году этот показатель достиг 7288 гривен. То есть в национальной валюте выплаты взлетели более чем в 15 раз, и это действительно впечатляет на первый взгляд.

Что показывает пересчет в доллары

Но стоит перевести обе суммы в доллары - и рост уже не кажется таким стремительным. Дело в том, что курс гривны за эти годы существенно изменился. В середине 2000-х доллар стоил около 5 гривен, тогда как теперь - более 40 гривен.

Именно поэтому покупательная способность средней пенсии в пересчете на твердую валюту выросла гораздо меньше, чем можно было бы представить, глядя лишь на гривневые цифры. Инфляция и девальвация съели значительную часть номинального прироста.

Специалисты Пенсионного фонда подчеркивают: сравнивать выплаты за разные годы корректно только с учетом реального курса и покупательной способности, а не только по номиналу в гривнах.

Почему гривневые цифры обманывают

Рост средней пенсии с 478 до 7288 гривен - это прежде всего следствие инфляционных процессов и обесценивания национальной валюты, а не реальное повышение благосостояния пенсионеров. Продукты, коммуналка и лекарства за эти годы подорожали многократно.

Реальный уровень жизни пожилых людей определяет не сумма на бумаге, а то, сколько товаров и услуг на нее можно приобрести. В долларовом эквиваленте эта картина менялась значительно медленнее, чем в гривневом.

Что это значит для пенсионеров

Практический вывод прост: сами по себе гривневые суммы пенсий не дают полного представления о реальных изменениях. Важно следить не только за индексациями, но и за тем, как меняются цены на базовые товары, тарифы и курс гривны.

Для тех, кто получает выплаты, ключевой ориентир - покупательная способность пенсии. В пересчете на доллары средняя украинская выплата с 2006 по 2026 год выросла, но гораздо скромнее, чем может показаться из гривневых цифр.

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