Обычный электрообогреватель может добавить к ежемесячной платежке более 2000 грн. Разбираемся, сколько на самом деле стоит тепло и как посчитать расходы, прежде чем включать обогреватель.

Тариф на свет с электроотоплением заставил украинцев снова считать каждый киловатт, ведь обычный обогреватель способен добавить к платежке более 2000 грн в месяц. Именно столько набегает за месяц работы одного обогревателя в доме без централизованного отопления.

Главная причина - разница в объемах потребления. На освещение и бытовую технику уходит сравнительно мало, а вот отопление квартиры или дома зимой «съедает» намного больше киловатт.

Сколько потребляет обогреватель

Большинство бытовых обогревателей имеют мощность от 1 до 2 киловатт. Если включать прибор мощностью 2 кВт хотя бы на восемь часов ежедневно, за сутки набегает 16 кВт·ч. Умноженные на месяц это уже около 480 кВт·ч только на один обогреватель.

По действующему тарифу 4,32 грн за киловатт-час такое потребление оборачивается примерно в 2070 грн. И это без учета остальных электроприборов, которые и так работают дома.

Речь о «надбавке», а не обо всей платежке

То есть к платежке, которая уже есть, обогреватель добавляет еще одну полноценную сумму. Для семей, живущих в частных домах или в квартирах без достаточного центрального тепла, это существенная нагрузка на семейный бюджет.

Еще сложнее тем, кто обогревает дом постоянно, а не только несколько часов. Тогда расходы на электричество могут достигать значительно больших сумм, чем 2000 грн.

Кто может платить меньше

Государство предусматривает для владельцев электроотопления льготный тариф 2,64 грн за кВт·ч, но только на объем до 2000 кВт в месяц. Все, что потреблено сверх этого лимита, оплачивается уже по полной цене 4,32 грн.

Поэтому перед тем, как включать обогреватель на полную, стоит понять, сколько именно он «сжигает» киловатт и не превысите ли вы льготный порог уже в первые недели зимы.

Как посчитать свои расходы

Формула проста: мощность прибора в киловаттах умножить на часы работы и на тариф. Например, масляный радиатор на 1,5 кВт, включенный на шесть часов, за день «сожжет» 9 кВт·ч, то есть около 39 грн. За месяц это уже почти 1170 грн только за один прибор.

Чтобы не получить в конце месяца платежку, которая превышает ожидания, советуют проверить право на субсидию и добавить в личный кабинет все документы, подтверждающие электроотопление.

Что делать, если платежка уже завышена

Если сумма в счете резко выросла, можно обратиться за перерасчетом или оформить субсидию на коммунальные услуги. Ее назначают через органы соцзащиты, ЦНАП или онлайн через «Дию». Для этого нужны декларация о доходах, паспорт и идентификационный код.

Отдельно стоит следить за тем, чтобы не переплачивать за объемы, которые вы не потребляли. В случаях, когда тепло подавали с перебоями, потребитель имеет право требовать перерасчет.

Ранее Politeka сообщала, тарифы на тепло уже пытались поднять новые поставщики, но суд это остановил.

Также Politeka сообщала, когда украинцы могут требовать перерасчет за тепло без отопления.