Звичайний електробігрівач може додати до щомісячної платіжки понад 2000 грн. Розбираємо, скільки насправді коштує тепло і як порахувати витрати, перш ніж вмикати обігрівач.

Тариф на світло з електроопаленням змусив українців знову рахувати кожен кіловат, адже звичайний обігрівач здатний додати до платіжки понад 2000 грн на місяць. Саме стільки набігає за місяць роботи одного обігрівача в оселі без централізованого опалення.

Головна причина - різниця в обсягах споживання. На освітлення і побутову техніку йде порівняно мало, а ось опалення квартири чи будинку взимку «тягне» значно більше кіловатів.

Скільки споживає обігрівач

Більшість побутових обігрівачів мають потужність від 1 до 2 кіловат. Якщо вмикати прилад потужністю 2 кВт навіть на вісім годин щодня, за добу набігає 16 кВт·год. Помножені на місяць це вже близько 480 кВт·год лише на один обігрівач.

За чинним тарифом 4,32 грн за кіловат-годину таке споживання обертається приблизно в 2070 грн. І це без урахування решти електроприладів, які і так працюють удома.

Йдеться про «надбавку», а не про всю платіжку

Тобто до платіжки, яка вже є, обігрівач додає ще одну повноцінну суму. Для родин, які мешкають у приватних будинках або в квартирах без достатнього центрального тепла, це істотне навантаження на сімейний бюджет.

Ще складніше тим, хто обігріває оселю постійно, а не лише кілька годин. Тоді витрати на електрику можуть сягати значно більших сум, ніж 2000 грн.

Хто може платити менше

Держава передбачає для власників електроопалення пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год, але лише на обсяг до 2000 кВт на місяць. Усе, що спожито понад цей ліміт, оплачується вже за повною ціною 4,32 грн.

Тому перед тим, як вмикати обігрівач на повну, варто зрозуміти, скільки саме він «спалює» кіловатів і чи не перевищите ви пільговий поріг уже в перші тижні зими.

Як порахувати свої витрати

Формула проста: потужність приладу в кіловатах помножити на години роботи і на тариф. Наприклад, масляний радіатор на 1,5 кВт, увімкнений на шість годин, за день «спалить» 9 кВт·год, тобто близько 39 грн. За місяць це вже майже 1170 грн лише за один прилад.

Аби не отримати наприкінці місяця платіжку, яка перевищує очікування, радять перевірити право на субсидію і додати до особистого кабінету всі документи, що підтверджують електроопалення.

Що робити, якщо платіжка вже зависока

Якщо сума в рахунку зросла стрімко, можна звернутися за перерахунком або оформити субсидію на комунальні послуги. Її призначають через органи соцзахисту, ЦНАП або онлайн через «Дію». Для цього потрібні декларація про доходи, паспорт та ідентифікаційний код.

Окремо варто стежити за тим, щоб не переплачувати за обсяги, які ви не споживали. У випадках, коли тепло подавали з перебоями, споживач має право вимагати перерахунок.

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