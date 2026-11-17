Компанія «Віктор і К» припиняє виробництво олії та соусів під брендом «Королівський смак» через відключення світла та загрозу обстрілів. Однак ризиків нестачі соняшникової олії на внутрішньому ринку наразі немає - інші заводи здатні компенсувати скорочення обсягів.

Дефіцит продуктів в Україні поки що не загрожує ринку олії - попри зупинку компанії «Віктор і К», яка випускала олію та соуси під брендом «Королівський смак», ризиків нестачі соняшникової олії на внутрішньому ринку наразі немає.

Про припинення виробництва повідомив керівник пресслужби компанії Геннадій Тертичний у Facebook. Причина - постійні відключення світла та загроза обстрілів, через які завод у Світловодську Кіровоградської області більше не може працювати стабільно.

«Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина», - написав Тертичний.

Підприємство працювало з 1992 року і було одним із ключових роботодавців регіону. Однак на загальному ринку олії його частка не є визначальною - Україна залишається одним із найбільших виробників соняшникової олії у світі, тож інші заводи здатні компенсувати скорочення обсягів.

Що буде з цінами на олію та соуси

Зупинка виробництва збіглася із загальним подорожчанням продуктів. У листопаді 2026 року на гуртових ринках огірки злетіли до 110-145 гривень за кілограм, часник коштує 120-180 гривень, солодкий перець - 55-115 гривень, а баклажани - 60-70 гривень за кілограм.

Товари марки «Королівський смак» можуть зникнути з полиць супермаркетів, а ціни на соняшникову олію, соуси та приправи - саме ці категорії найсильніше залежать від роботи компанії - можуть зрости. Проте критичного дефіциту олії в масштабах країни не очікується.

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