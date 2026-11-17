Синоптики попередили про різку зміну погоди: після нетипово теплого для середини листопада тижня в Україну на вихідних прийде арктичний холод. Розповідаємо, коли чекати відчутного похолодання.

Погода в Україні найближчими днями знову зміниться - після аномально теплого робочого тижня синоптики прогнозують вторгнення арктичного повітря, яке принесе різке похолодання.

Попри те, що температурний фон перевищуватиме кліматичну норму на 5-6 градусів, відчуття комфортного тепла очікувати не варто. Про це повідомляє керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

Якою буде погода цього тижня

Із 17 по 20 листопада погодні умови формуватимуть атмосферні фронти атлантичних циклонів. Вони принесуть суцільну хмарність, регулярні дощі та локальні тумани, а подекуди на півночі дощ переходитиме у мокрий сніг.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, в нічні години температура становитиме +2...+7 градусів тепла, на Лівобережжі - від -3 морозу до +2 тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3...+8, а на півдні та Прикарпатті повітря прогріється до +7...+12.

«Посилений вітер у поєднанні з підвищеною вологістю повітря створюватиме відчуття більшої прохолоди. Тож за температурою це буде радше жовтень, а за відчуттями - цілком листопадова погода», - пояснив Постригань.

Коли прийде арктичний холод

Прогностичні моделі вказують на наближення арктичного холоду. Відчутне зниження температури, ймовірно, прийде вже на вихідних, 21-22 листопада, тоді як нинішній робочий тиждень пройде під знаком вологої та нетипово теплої погоди.

За даними Українського гідрометцентру, вітер дутиме південно-східний, у західних областях південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Вночі у східних, Сумській, Полтавській областях та в Карпатах очікується до -5 градусів морозу, тоді як вдень на південному заході країни та в Криму буде від +8 до +13 тепла.

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