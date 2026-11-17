Картку можуть раптово заблокувати навіть через звичайні перекази від інших людей. З 14 листопада банки посилили контроль за переказами без підтвердження доходів, тож українцям варто знати, які операції під підозрою і як повернути доступ до грошей.

Блокування банківської картки в Україні може статися навіть через безневинні перекази від родичів чи друзів. Банки перевіряють незвичні операції за правилами фінансового моніторингу, і гроші, що раптово з'явилися на картці від сторонніх людей, можуть стати приводом для перевірки.

З 14 листопада контроль посилився. Пересічні громадяни можуть переказувати між картками до 100 тисяч гривень на місяць без довідок про доходи. Для клієнтів із категорії підвищеного ризику місячний ліміт менший - 50 тисяч гривень.

Під підозру фінмоніторингу найчастіше потрапляють операції, які не схожі на звичайну поведінку власника картки. Це регулярні надходження від багатьох різних людей, великі суми, що одразу надходили й виводилися з рахунку, а також платежі, пов'язані з азартними іграми чи казино.

Що робити, якщо картку заблокували

Якщо операція здалася банку підозрілою, гроші не зникають назавжди - картку тимчасово блокують, а клієнта просять підтвердити походження коштів. Доведеться показати документи, які доводять реальне джерело доходу.

Для розблокування зазвичай просять:

довідку про доходи з місця роботи або виписку з Пенсійного фонду;

податкову декларацію;

договір купівлі-продажу, дарування чи інший документ на суму переказу.

Обмежень немає лише для переказів між власними рахунками клієнта всередині одного банку. Тому велику суму краще заздалегідь узгодити зі своїм банком, щоб платіж не завис на перевірці.

Раніше Politeka повідомляла, ліміти на перекази в Україні зміняться з 14 листопада.

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