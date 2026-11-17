У середу, 18 листопада, в Україні очікується посилення геомагнітної активності. За даними сервісу Meteoagent, К-індекс підніметься до 4,7 бала, що відповідає жовтому рівню небезпеки.

Магнітні бурі в Україні посилюються, тож у середу, 18 листопада, метеозалежним людям доведеться це відчути на собі. За даними сервісу Meteoagent, К-індекс підніметься до 4,7 бала.

Ця позначка відповідає жовтому рівню небезпеки. Вона знаходиться за крок від повноцінного шторму, який за дев'ятибальною шкалою починається з п'яти балів.

Навіть такий К-індекс здатний серйозно зіпсувати самопочуття метеозалежним людям, літнім особам і тим, хто має хронічні проблеми з серцем чи судинами. Протягом середи, 18 листопада, можливі сильний головний біль, раптові коливання тиску, прискорене серцебиття, а також млявість, дратівливість і поганий сон.

Щоб полегшити вплив космічної погоди на організм, медики радять цього дня суттєво обмежити каву, алкоголь та енергетики, замінивши їх чистою водою або заспокійливим м'ятним чаєм. Також краще відмовитися від жирної, смаженої та надто солоної їжі, яка затримує рідину і створює додаткове навантаження на серце.

Як підготуватися до магнітної бурі 18 листопада

Пийте більше чистої води і трав'яного чаю замість кави та енергетиків.

Їжте легку їжу: овочі, каші, нежирні продукти без надлишку солі.

Відкладіть виснажливі фізичні тренування, натомість прогуляйтеся на свіжому повітрі.

Уникайте стресів і обов'язково провітріть спальню перед сном.

Людям із хронічними захворюваннями серця і судин варто тримати під рукою потрібні ліки та не пропускати їх прийом.

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