В среду, 18 ноября, в Украине ожидается усиление геомагнитной активности. По данным сервиса Meteoagent, К-индекс поднимется до 4,7 балла, что соответствует желтому уровню опасности.

Магнитные бури в Украине усиливаются, поэтому в среду, 18 ноября, метеозависимым людям придется это почувствовать на себе. По данным сервиса Meteoagent, К-индекс поднимется до 4,7 балла.

Эта отметка соответствует желтому уровню опасности. Она находится в шаге от полноценного шторма, который по девятибалльной шкале начинается с пяти баллов.

Даже такой К-индекс способен серьезно испортить самочувствие метеозависимым людям, пожилым и тем, у кого есть хронические проблемы с сердцем или сосудами. В течение среды, 18 ноября, возможны сильная головная боль, резкие колебания давления, учащенное сердцебиение, а также вялость, раздражительность и плохой сон.

Чтобы облегчить влияние космической погоды на организм, медики советуют в этот день существенно ограничить кофе, алкоголь и энергетики, заменив их чистой водой или успокаивающим мятным чаем. Также лучше отказаться от жирной, жареной и слишком соленой пищи, которая задерживает жидкость и создает дополнительную нагрузку на сердце.

Как подготовиться к магнитной буре 18 ноября

Пейте больше чистой воды и травяного чая вместо кофе и энергетиков.

Ешьте легкую пищу: овощи, каши, нежирные продукты без избытка соли.

Отложите изнурительные физические тренировки, вместо этого прогуляйтесь на свежем воздухе.

Избегайте стрессов и обязательно проветрите спальню перед сном.

Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов стоит держать под рукой нужные лекарства и не пропускать их прием.

Ранее Politeka сообщала, какой была магнитная буря 13 ноября.

Также Politeka сообщала, какой была геомагнитная активность для метеозависимых 10 ноября.