Суд встал на сторону чернобыльца, который более 45 лет проработал, но получал пенсию в 5566 грн, и обязал Пенсионный фонд провести перерасчет выплаты.

Перерасчет пенсии в Украине в ПФУ снова стал предметом судебного спора - чернобылец, который более 45 лет отработал всю жизнь, получал лишь 5566 грн в месяц, и ему пришлось идти в суд, чтобы добиться справедливого размера выплаты.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, суд обязал Пенсионный фонд Украины провести перерасчет пенсии мужчины. Речь шла о том, что при предыдущих расчетах ПФУ не в полной мере учел его страховой стаж и право на повышенную пенсию как лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

Почему 45 лет стажа дали лишь 5566 грн

Более 45 лет работы - это практически вся трудовая жизнь. Однако размер пенсии в 5566 грн оказался даже ниже той суммы, которую мужчина реально мог бы получать, если бы ПФУ корректно применил все нормы закона.

Суд установил, что при исчислении пенсии фонд не применил должным образом положения законодательства о статусе чернобыльца. В частности, речь идет о праве на повышение пенсии, предусмотренное для лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

В результате суд вынес решение обязать ПФУ осуществить перерасчет пенсии с учетом всего страхового стажа и специального статуса истца. Это означает, что размер выплаты должен быть увеличен.

Что это значит для других чернобыльцев

Такие судебные решения являются важным сигналом для других пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Они свидетельствуют, что некорректно насчитанную пенсию можно обжаловать и добиться перерасчета через суд.

Пенсионный фонд после вступления решения в законную силу обязан его исполнить и пересчитать выплату. Если фонд не исполняет решение, чернобылец вправе обратиться в исполнительную службу.

Что делать, если пенсию посчитали неправильно

Если вы считаете, что размер пенсии занижен, стоит действовать поэтапно. Сначала обратиться в территориальный орган ПФУ с заявлением о перерасчете, приложив документы, подтверждающие стаж и статус.

Если ПФУ откажет или проигнорирует заявление, следующий шаг - суд. Для этого нужны: паспорт, копия трудовой книжки, удостоверение чернобыльца (при наличии), решение ПФУ о назначении пенсии и письменный отказ в перерасчете.

Судебная практика все чаще встает на сторону пенсионеров в подобных делах, поэтому шансы на положительный результат достаточно высоки, если стаж и статус подтверждены документально.

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