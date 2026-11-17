Під час воєнного стану більшість чоловіків призовного віку не можуть виїхати за кордон без дозволу ТЦК. Однак для окремих категорій закон передбачає винятки - їм достатньо підтверджувальних документів.

Заборона на виїзд за кордон в Україні діє для більшості чоловіків призовного віку, однак для окремих категорій закон передбачає винятки. Їм не потрібен дозвіл ТЦК - достатньо мати при собі документи, що підтверджують право на перетин кордону.

Як повідомляють Економічні новини, правила виїзду під час воєнного стану регулює постанова Кабміну №57. Вона визначає, хто з чоловіків може перетнути кордон без дозволу територіального центру комплектування.

Хто може виїхати без дозволу ТЦК

Найбільша група - чоловіки з інвалідністю. Їм достатньо показати прикордонникам документи, що підтверджують інвалідність будь-якої групи. Це може бути посвідчення або довідка МСЕК.

Також без дозволу ТЦК кордон перетинають чоловіки, які зняті з військового обліку за станом здоров'я. Йдеться про тих, кого визнали непридатними до служби з виключенням з обліку. Чоловіки старше 60 років не підлягають мобілізації, тому теж можуть вільно виїжджати.

Окрема категорія - багатодітні батьки. Чоловіки, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, можуть виїхати за кордон без дозволу ТЦК. Те саме стосується батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Право на виїзд мають і чоловіки, які доглядають за особою з інвалідністю I або II групи, а також ті, хто має дитину з інвалідністю. Для цього потрібні документи, що підтверджують інвалідність і факт догляду.

Без дозволу ТЦК можуть виїхати чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни. Також виїзд дозволений студентам іноземних вишів, морякам, працівникам залізниці та авіації - за наявності відповідних документів.

Які документи потрібні

Прикордонники перевіряють документи безпосередньо на пункті пропуску. Для кожної категорії перелік різний:

для чоловіків з інвалідністю - посвідчення або довідка МСЕК;

для багатодітних батьків - свідоцтва про народження дітей;

для тих, хто доглядає за особою з інвалідністю - документи про інвалідність і підтвердження догляду;

для родичів загиблих - свідоцтво про смерть або документ про зникнення безвісти.

Важливо, що дозвіл ТЦК у цих випадках не вимагається. Однак прикордонники можуть перевірити дані у військово-облікових документах, тому їх варто мати при собі.

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