Заборона на виїзд за кордон в Україні діє для більшості чоловіків призовного віку, однак для окремих категорій закон передбачає винятки. Їм не потрібен дозвіл ТЦК - достатньо мати при собі документи, що підтверджують право на перетин кордону.
Як повідомляють Економічні новини, правила виїзду під час воєнного стану регулює постанова Кабміну №57. Вона визначає, хто з чоловіків може перетнути кордон без дозволу територіального центру комплектування.
Хто може виїхати без дозволу ТЦК
Найбільша група - чоловіки з інвалідністю. Їм достатньо показати прикордонникам документи, що підтверджують інвалідність будь-якої групи. Це може бути посвідчення або довідка МСЕК.
Також без дозволу ТЦК кордон перетинають чоловіки, які зняті з військового обліку за станом здоров'я. Йдеться про тих, кого визнали непридатними до служби з виключенням з обліку. Чоловіки старше 60 років не підлягають мобілізації, тому теж можуть вільно виїжджати.
Окрема категорія - багатодітні батьки. Чоловіки, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, можуть виїхати за кордон без дозволу ТЦК. Те саме стосується батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років.
Право на виїзд мають і чоловіки, які доглядають за особою з інвалідністю I або II групи, а також ті, хто має дитину з інвалідністю. Для цього потрібні документи, що підтверджують інвалідність і факт догляду.
Без дозволу ТЦК можуть виїхати чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни. Також виїзд дозволений студентам іноземних вишів, морякам, працівникам залізниці та авіації - за наявності відповідних документів.
Які документи потрібні
Прикордонники перевіряють документи безпосередньо на пункті пропуску. Для кожної категорії перелік різний:
- для чоловіків з інвалідністю - посвідчення або довідка МСЕК;
- для багатодітних батьків - свідоцтва про народження дітей;
- для тих, хто доглядає за особою з інвалідністю - документи про інвалідність і підтвердження догляду;
- для родичів загиблих - свідоцтво про смерть або документ про зникнення безвісти.
Важливо, що дозвіл ТЦК у цих випадках не вимагається. Однак прикордонники можуть перевірити дані у військово-облікових документах, тому їх варто мати при собі.
Раніше Politeka повідомляла, що робити, якщо «Резерв+» не знаходить ваших даних.
Також Politeka повідомляла, які дані оновити за 7 днів, щоб уникнути штрафу.