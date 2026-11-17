Во время военного положения большинство мужчин призывного возраста не могут выехать за границу без разрешения ТЦК. Однако для отдельных категорий закон предусматривает исключения - им достаточно подтверждающих документов.

Запрет на выезд за границу в Украине действует для большинства мужчин призывного возраста, однако для отдельных категорий закон предусматривает исключения. Им не нужно разрешение ТЦК - достаточно иметь при себе документы, подтверждающие право на пересечение границы.

Как сообщают Экономические новости, правила выезда во время военного положения регулирует постановление Кабмина №57. Оно определяет, кто из мужчин может пересечь границу без разрешения территориального центра комплектования.

Кто может выехать без разрешения ТЦК

Самая большая группа - мужчины с инвалидностью. Им достаточно показать пограничникам документы, подтверждающие инвалидность любой группы. Это может быть удостоверение или справка МСЭК.

Также без разрешения ТЦК границу пересекают мужчины, снятые с воинского учета по состоянию здоровья. Речь идет о тех, кого признали непригодными к службе с исключением из учета. Мужчины старше 60 лет не подлежат мобилизации, поэтому тоже могут свободно выезжать.

Отдельная категория - многодетные отцы. Мужчины, воспитывающие трех и более детей до 18 лет, могут выехать за границу без разрешения ТЦК. То же касается отцов, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет.

Право на выезд имеют и мужчины, ухаживающие за лицом с инвалидностью I или II группы, а также те, у кого есть ребенок с инвалидностью. Для этого нужны документы, подтверждающие инвалидность и факт ухода.

Без разрешения ТЦК могут выехать мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны. Также выезд разрешен студентам иностранных вузов, морякам, работникам железной дороги и авиации - при наличии соответствующих документов.

Какие документы нужны

Пограничники проверяют документы непосредственно на пункте пропуска. Для каждой категории перечень разный:

для мужчин с инвалидностью - удостоверение или справка МСЭК;

для многодетных отцов - свидетельства о рождении детей;

для тех, кто ухаживает за лицом с инвалидностью - документы об инвалидности и подтверждение ухода;

для родственников погибших - свидетельство о смерти или документ о пропаже без вести.

Важно, что разрешение ТЦК в этих случаях не требуется. Однако пограничники могут проверить данные в военно-учетных документах, поэтому их стоит иметь при себе.

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