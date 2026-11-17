ПриватБанк удвоит остаток на «Конверте» до 27 декабря 2026 года - банк определит десять победителей акции и увеличит вдвое накопленный баланс на их счетах. Об этом сообщает Новини.LIVE.
Сервис «Конверт» - это личный счет в «Приват24» с дополнительными функциями. Клиент может как накапливать деньги, так и оплачивать ими ежедневные покупки.
Сколько можно заработать на «Конверте»
На сбережения от 3000 гривен банк начисляет проценты в зависимости от подписки. Без подписки или с подпиской «Приват» ставка составляет 5% годовых. С подпиской «Приват Pro» или «Общая Pro» - 7% годовых.
По стандартным правилам проценты выплачивают 1-го числа ежемесячно. Деньги можно тратить в любой момент, а начисление продолжится.
Кто может принять участие в акции
Программа доступна даже клиентам от 14 лет, главное - иметь активную карту ПриватБанка. Каждый отдельный «Конверт», открытый в период акции, участвует в розыгрыше большего остатка.
«Удваиваем остаток на Конверте до 27 декабря 2026 года. Станьте одним из 10 победителей», - говорится в сообщении банка.
Как присоединиться к розыгрышу
- Подтвердить участие через разговор от организатора в приложении «Приват24» или на странице акции.
- Создать новый «Конверт» до 27 декабря 2026 года.
- Пополнять «Конверт» самостоятельно или привлекать третьих лиц.
Победителей среди участников определит банк - всем им вдвое увеличится остаток на «Конверте».
Что еще умеет «Конверт»
Со счетов «Конверт» можно тратить деньги без ограничений: переводить или оплачивать покупки, как с обычной карты. Также можно получать переводы от других людей или создавать совместный сбор с друзьями или семьей.
Доступно автоматическое пополнение - система сама переводит средства с карты ПриватБанка. Есть функция «Заклеить Конверт», которая помогает избегать импульсивных трат: счет можно пополнять, а при необходимости «расклеить».
Конверты можно создавать для любых целей - до 15 единиц в гривнах, долларах или евро. Ограничений по минимальной сумме открытия нет, срок действия договора - десять лет.
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