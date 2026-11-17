До 27 грудня 2026 року державний ПриватБанк подвоїть залишок на «Конвертах» десяти переможців акції. Розповідаємо про умови участі, ставки за підписками та що робити клієнту.

ПриватБанк подвоїть залишок на «Конверті» до 27 грудня 2026 року - банк визначить десятьох переможців акції та збільшить удвічі накопичений баланс на їхніх рахунках. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Сервіс «Конверт» - це особистий рахунок у «Приват24» з додатковими функціями. Клієнт може як накопичувати гроші, так і оплачувати ними щоденні покупки.

Скільки можна заробити на «Конверті»

На заощадження від 3000 гривень банк нараховує відсотки залежно від підписки. Без підписки або з підпискою «Приват» ставка становить 5% річних. З підпискою «Приват Pro» або «Загальна Pro» - 7% річних.

За стандартними правилами відсотки виплачують 1-го числа щомісяця. Гроші можна витрачати будь-коли, а нарахування триватиме.

Хто може взяти участь в акції

Програма доступна навіть клієнтам від 14 років, головне - мати активну карту ПриватБанку. Кожен окремий «Конверт», відкритий у період акції, бере участь у розіграші більшого залишку.

«Подвоюємо залишок на Конверті до 27 грудня 2026 року. Станьте одним із 10 переможців», - ідеться в повідомленні банку.

Як долучитися до розіграшу

Підтвердити участь через розмову від організатора в застосунку «Приват24» або на сторінці акції.

Створити новий «Конверт» до 27 грудня 2026 року.

Поповнювати «Конверт» самостійно або залучати третіх осіб.

Переможців серед учасників визначить банк - усім їм удвічі збільшать залишок на «Конверті».

Що ще вміє «Конверт»

З рахунків «Конверт» можна витрачати гроші без обмежень: переказувати чи оплачувати покупки, як зі звичайної картки. Також можна отримувати перекази від інших людей або створювати спільний збір із друзями чи родиною.

Доступне автоматичне поповнення - система сама переказує кошти з карти ПриватБанку. Є функція «Заклеїти Конверт», яка допомагає уникати імпульсивних витрат: рахунок можна поповнювати, а за потреби «розклеїти».

Конверти можна створювати для будь-яких цілей - до 15 одиниць у гривнях, доларах чи євро. Обмежень щодо мінімальної суми відкриття немає, строк дії договору - десять років.

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