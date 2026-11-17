ПриватБанк подвоїть залишок на «Конверті» до 27 грудня 2026 року - банк визначить десятьох переможців акції та збільшить удвічі накопичений баланс на їхніх рахунках. Про це повідомляє Новини.LIVE.
Сервіс «Конверт» - це особистий рахунок у «Приват24» з додатковими функціями. Клієнт може як накопичувати гроші, так і оплачувати ними щоденні покупки.
Скільки можна заробити на «Конверті»
На заощадження від 3000 гривень банк нараховує відсотки залежно від підписки. Без підписки або з підпискою «Приват» ставка становить 5% річних. З підпискою «Приват Pro» або «Загальна Pro» - 7% річних.
За стандартними правилами відсотки виплачують 1-го числа щомісяця. Гроші можна витрачати будь-коли, а нарахування триватиме.
Хто може взяти участь в акції
Програма доступна навіть клієнтам від 14 років, головне - мати активну карту ПриватБанку. Кожен окремий «Конверт», відкритий у період акції, бере участь у розіграші більшого залишку.
«Подвоюємо залишок на Конверті до 27 грудня 2026 року. Станьте одним із 10 переможців», - ідеться в повідомленні банку.
Як долучитися до розіграшу
- Підтвердити участь через розмову від організатора в застосунку «Приват24» або на сторінці акції.
- Створити новий «Конверт» до 27 грудня 2026 року.
- Поповнювати «Конверт» самостійно або залучати третіх осіб.
Переможців серед учасників визначить банк - усім їм удвічі збільшать залишок на «Конверті».
Що ще вміє «Конверт»
З рахунків «Конверт» можна витрачати гроші без обмежень: переказувати чи оплачувати покупки, як зі звичайної картки. Також можна отримувати перекази від інших людей або створювати спільний збір із друзями чи родиною.
Доступне автоматичне поповнення - система сама переказує кошти з карти ПриватБанку. Є функція «Заклеїти Конверт», яка допомагає уникати імпульсивних витрат: рахунок можна поповнювати, а за потреби «розклеїти».
Конверти можна створювати для будь-яких цілей - до 15 одиниць у гривнях, доларах чи євро. Обмежень щодо мінімальної суми відкриття немає, строк дії договору - десять років.
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