Синоптики предупредили о резкой смене погоды: после нетипично теплой для середины ноября недели в Украину на выходных придет арктический холод. Рассказываем, когда ждать ощутимого похолодания.

Погода в Украине в ближайшие дни снова изменится - после аномально теплой рабочей недели синоптики прогнозируют вторжение арктического воздуха, которое принесет резкое похолодание.

Несмотря на то, что температурный фон будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов, ощущения комфортного тепла ждать не стоит. Об этом сообщает руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

Какой будет погода на этой неделе

С 17 по 20 ноября погодные условия будут формировать атмосферные фронты атлантических циклонов. Они принесут сплошную облачность, регулярные дожди и локальные туманы, а местами на севере дождь будет переходить в мокрый снег.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ночные часы температура составит +2...+7 градусов тепла, на Левобережье - от -3 мороза до +2 тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +3...+8, а на юге и Прикарпатье воздух прогреется до +7...+12.

«Усиленный ветер в сочетании с повышенной влажностью воздуха будет создавать ощущение большей прохлады. Поэтому по температуре это будет скорее октябрь, а по ощущениям - вполне ноябрьская погода», - пояснил Постригань.

Когда придет арктический холод

Прогностические модели указывают на приближение арктического холода. Ощутимое снижение температуры, вероятно, придет уже на выходных, 21-22 ноября, тогда как нынешняя рабочая неделя пройдет под знаком влажной и нетипично теплой погоды.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер будет дуть юго-восточный, в западных областях юго-западный, со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью в восточных, Сумской, Полтавской областях и в Карпатах ожидается до -5 градусов мороза, тогда как днем на юго-западе страны и в Крыму будет от +8 до +13 тепла.

Ранее Politeka сообщала, где в Украине выпадет мокрый снег и ударят ночные морозы.

Также Politeka сообщала, где еще продержатся последние +15° перед резким похолоданием в Украине.