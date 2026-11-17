После возвращения мамы или папы со службы ребенок может стесняться, избегать объятий или, наоборот, не отпускать ни на минуту. Военный психолог Ольга Эверт объяснила, как родителям постепенно восстановить контакт и не навредить.

Доплата к пенсии военным и другие выплаты - то, что семьи защитников отслеживают постоянно. Но не менее важным является эмоциональное возвращение домой. После длительной разлуки ребенок растет, меняет интересы и привыкает к определенному распорядку, поэтому возвращение мамы или папы со службы часто становится для него настоящим испытанием. Как восстановить эмоциональную связь, в эфире Армия FM объяснила ветеранка и военный психолог Ольга Эверт.

Перед возвращением военного стоит объяснить ребенку, что мама или папа могут быть уставшими, нуждаться в отдыхе и не сразу включаться во все дела. Это не значит, что они меньше любят ребенка. Можно вместе подготовить рисунок, открытку или небольшой подарок.

В то же время психолог советует не требовать определенного сценария встречи: ребенок может растеряться и не побежать обниматься сразу. Это нормально.

Начинайте с общения, а не с новых правил

Возвращение к родительской роли не стоит начинать с проверки оценок, требований дисциплины или изменения распорядка. Сначала важно восстановить эмоциональную связь. Ольга Эверт советует попросить ребенка рассказать, как теперь устроена его жизнь: во что он играет, чем интересуется, что любит делать.

Для младших детей это могут быть рисование, конструктор, чтение или прогулки. С подростками можно поговорить о музыке, играх, спорте или предложить совместное занятие. Главное - проявлять интерес без допроса и оставлять ребенку право на собственный темп сближения.

Не воспринимайте отстраненность как отказ

После возвращения одного из родителей ребенок может замыкаться, стесняться, капризничать или постоянно искать внимания. По словам психолога, такие реакции могут быть способом приспособиться к изменениям. Не стоит упрекать: «Я так ждал встречи, а ты не хочешь со мной говорить».

Лучше спокойно показывать, что вы рядом и готовы к контакту. Не заставляйте обниматься или разговаривать - предложите побыть вместе и дайте возможность согласиться позже.

Договаривайтесь о воспитании между собой

За время службы дома сложился определенный уклад. Прежде чем что-то менять, выясните, как семья организует учебу, отдых и быт. Если хотите пересмотреть правила, сначала обсудите это с партнером или партнершей. Ребенку лучше сообщать уже согласованное решение.

Психолог также предостерегает от переноса военных порядков в семью: отношения с детьми требуют диалога, а не командования.

На вопросы о войне отвечайте без страшных подробностей

Ребенок может прямо спросить об оружии, боях или гибели людей. Отвечайте честно, учитывая его возраст, но не описывайте травматических сцен. Ольга Эверт советует объяснять службу через защиту дома, близких и страны. Не обязательно рассказывать весь пережитый опыт, чтобы оставаться честными.

Что делать, если поведение ребенка изменилось в школе

Если после возвращения военного поведение ребенка в саду или школе изменилось, стоит поговорить с педагогами. Сообщите об изменениях в семье и попросите внимательнее понаблюдать за ним. Важно избегать ярлыков и наказания только за то, что ребенку сложно справиться с новыми чувствами.

Восстановление близости не должно произойти за один вечер. Совместный завтрак, короткая прогулка, внимательно выслушанный рассказ и выполненное обещание постепенно возвращают ощущение: мы снова рядом.

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