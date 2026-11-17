Отключение света в Запорожье на этой неделе продолжаются. В среду, 18 ноября, энергетики планово обесточат часть города из-за ремонта электрооборудования.
Графики отключения света в Запорожье на 18 ноября состоят из двух промежутков. Первый продлится с 09:00 до 17:00, а второй - с 10:00 до 16:00. Поэтому на отдельных улицах света не будет от шести до восьми часов подряд.
Как сообщает официальный сайт «Запорожьеоблэнерго», это плановые работы, а не аварийная ситуация. Причина отключений - ремонт электрооборудования.
В первый промежуток, с 09:00 до 17:00, под отключение попадут бульвар Центральный, улицы Батарейная, Узкоколейная, Костя Гордиенко, Чарівна, а также проспекты Соборный и Моторостроителей. Всего в списке более трех десятков адресов.
Во второй промежуток, с 10:00 до 16:00, свет отключат на улицах Арсена Коваленко, Трансформаторников, Лицейной и Музейной. Здесь отключения короче, но тоже ощутимы для жителей.
Что стоит сделать жителям
Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, особенно тем, кто работает из дома. Приборы, чувствительные к перепадам напряжения, лучше отключить от розетки на время работ.
После завершения ремонта электроснабжение восстановят полностью. Попала ли конкретная улица под отключение, можно проверить на официальном сайте компании в разделе графиков.
Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили о графиках отключения света в Запорожье на 12 ноября.
Также Politeka сообщала, зарядите павербанки: графики отключения света в Запорожье на 11 ноября.