Графіки відключення світла в Запоріжжі на 18 листопада передбачають знеструмлення вулиць у два проміжки: з 09:00 до 17:00 та з 10:00 до 16:00. У середу частину міста вимкнуть через плановий ремонт електрообладнання.

Відключення світла у Запоріжжі цього тижня тривають. У середу, 18 листопада, енергетики планово знеструмлять частину міста через ремонт електрообладнання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 18 листопада складаються з двох проміжків. Перший триватиме з 09:00 до 17:00, а другий - з 10:00 до 16:00. Тож на окремих вулицях світла не буде від шести до восьми годин поспіль.

Як повідомляє офіційний сайт «Запоріжжяобленерго», це планові роботи, а не аварійна ситуація. Причина знеструмлень - ремонт електрообладнання.

У перший проміжок, з 09:00 до 17:00, під вимкнення потраплять бульвар Центральний, вулиці Батарейна, Вузькоколійна, Костя Гордієнка, Чарівна, а також проспекти Соборний і Моторобудівників. Загалом у списку понад три десятки адрес.

У другий проміжок, з 10:00 до 16:00, світло вимкнуть на вулицях Арсена Коваленка, Трансформаторників, Ліцейній і Музейній. Тут знеструмлення коротші, але також відчутні для мешканців.

Що варто зробити мешканцям

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, особливо тим, хто працює вдома. Прилади, чутливі до перепадів напруги, краще вимкнути з розетки на час робіт.

Після завершення ремонту електропостачання відновлять повністю. Чи потрапила конкретна адреса під вимкнення, можна перевірити на офіційному сайті компанії в розділі графіків.

Раніше Politeka повідомляла, енергетики попередили про графіки відключення світла в Запоріжжі на 12 листопада.

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