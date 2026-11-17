У Мінветеранів планують спростити оформлення статусу учасника бойових дій: частину кроків забере на себе держава, а не сам військовий.

Оформлення статусу УБД для ветеранів хочуть суттєво спростити. У Мінветеранів планують забрати на державу частину кроків, які зараз військові проходять самотужки: збір документів та обмін інформацією між відомствами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім. За його словами, цифровізація послуг для ветеранів зараз один із пріоритетів відомства.

Частину змін уже запровадили. Наприклад, ветеран або члени його родини можуть отримати витяг із реєстру ветеранів через застосунок «Дія», не відвідуючи Центр надання адміністративних послуг. «Це вже полегшує життя. Але отримання статусу учасника бойових дій - інша процедура», - пояснив Кім.

Зі скількох кроків складається оформлення

Зараз отримання статусу УБД складається із семи кроків. Три з них обов'язкові: проходження військово-лікарської комісії, здача зброї та отримання посвідчення.

Решту процесів, на думку міністра, держава могла б виконувати сама. Йдеться про обмін документами та інформацією між військовими частинами, Міноборони, Міністерством охорони здоров'я та іншими органами.

Проте наразі реєстри різних відомств не мають повноцінної взаємодії. Роботу над цим починає Міністерство цифрової трансформації, до процесу долучили Мінветеранів. Крім того, є принципова домовленість із Міноборони про цифровізацію реєстру.

Чому військові не можуть отримати статус

Затримки бувають із різних причин. Документи можуть загубитися, командир може відмовити у видачі необхідної довідки, а після зміни командування з оформленням виникають додаткові труднощі. Проблеми з'являються й тоді, коли папери заповнені неправильно або подані не за встановленою формою.

Міністр пояснив, що за стандартних обставин процедура проходить швидко. Але в нестандартних ситуаціях військовим доводиться самотужки вирішувати питання з документами та звертатися до різних установ. Саме цю частину процесу держава хоче взяти на себе.

Кого стосується нова підстава від Кабміну

23 жовтня 2026 року Кабінет міністрів змінив правила надання статусу УБД. Тепер військові, які отримали його до повномасштабного вторгнення, але після 24 лютого 2022 року знову стали на захист України, зможуть оформити статус за новою підставою.

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