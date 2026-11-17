18 листопада християни східного обряду вшановують святих мучеників Платона і Романа, яких у народі прозвали «зимовказівниками». Якою буде погода цього дня, такою, за повір'ям, буде і зима.

Церковне свято середини листопада у церковному календарі присвячене двом мученикам, яких віряни в давнину вважали справжніми провісниками погоди. 18 листопада християни східного обряду вшановують пам'ять Платона і Романа.

Цих святих у народі часто називають «зимовказівниками». За повір'ям, якою буде погода цього дня, такою буде і вся зима, тому до прикмет 18 листопада в давнину придивлялися особливо уважно.

Що не можна робити у День Платона і Романа

На свято здавна дотримувалися певних обмежень. Найперше - не можна лихословити, лаятися та бажати зла іншим, адже вважалося, що сварки цього дня можуть затягнутися на весь рік.

Також заборонялося важко працювати, а ще прибирати, прати, прасувати та займатися рукоділлям. День Платона і Романа мав минати у спокої та молитві, а не в господарській метушні.

Окремо віряни пам'ятали про заборону відмовляти у милостині - тому, хто просить, цього дня потрібно було неодмінно допомогти.

Оскільки триває Різдвяний піст, 18 листопада не можна вживати алкоголь та м'ясні страви. Це стосується і самих свят, і застілля після них.

Прикмети у День Платона і Романа

За народними спостереженнями, зима залежала від того, якою буде погода цього дня. Ось головні прикмети, яких дотримувалися наші предки.

Іній на деревах або траві віщував морози й ясну погоду найближчими днями. Якщо ж погода протягом дня швидко змінюється - такою мінливою буде і зима.

Сильний вітер попереджав, що взимку буде багато хуртовин. А тепла погода на свято казала про те, що морози прийдуть ще не скоро.

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