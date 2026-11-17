За перші три квартали 2026 року уряд виділив 5,5 млрд гривень субвенцій на облаштування укриттів у школах і дитсадках. Найбільше коштів отримали прифронтові області, а Вінниччина показала рекордне зростання.

Укриття в школах і садочках активно фінансують із держбюджету - за перші три квартали 2026 року уряд розподілив між регіонами 5,5 млрд гривень субвенцій. Найбільше коштів отримали прифронтові області, свідчить інфографіка «Слово і діло».

Лідером за обсягом коштів стала Харківська область - 905,3 млн гривень. Друге місце у Сумщини, якій за неповний рік перерахували 697,1 млн гривень. Це у 2,5 раза більше, ніж торік, коли прикордонна область отримала 273,7 млн.

Далі йдуть Запорізька область з 641,3 млн гривень, Дніпропетровська з 426,2 млн, Одеська з 423,6 млн та Київська з 349,1 млн. Разом ці шість регіонів отримали майже 62% усіх субвенцій на дитячі укриття.

Вінниччина стала абсолютним рекордсменом за зростанням фінансування. Якщо у 2025 році область отримала лише 3,1 млн гривень, то за неповний 2026-й - уже 198,5 млн, тобто у 64 рази більше.

Майже у п'ять разів зросли субвенції для Львівщини - з 17,1 до 85 млн гривень. Практично так само збільшилися видатки для Чернівецької області - з 17,6 до 83,2 млн.

У понад три рази більше грошей отримали Черкаська (100,3 млн), Херсонська (236,4 млн) та Житомирська (99,5 млн) області. Ще сім регіонів збільшили фінансування укриттів більш ніж удвічі.

Найменше коштів дісталося західним регіонам. Волинській області субвенції навіть урізали - з 28,7 млн гривень до 4,3 млн. Тернопільщина отримала 2,5 млн замість торішніх 14,2 млн.

Закарпатська область не отримувала субвенцій на укриття ні у 2025, ні у 2026 році, як і окупована Луганщина. Водночас Донеччині з держбюджету виділили 112,1 млн гривень.

Що це означає для батьків і учнів

Кошти спрямовують на облаштування укриттів у школах і дитсадках, де діти перебувають під час повітряних тривог. Раніше Кабмін заборонив стороннім особам користуватися шкільними укриттями під час очного навчального процесу, а в садочках - повністю.

За даними МОН, лише 42% шкіл в Україні можуть продовжувати навчання під час тривоги. Тому найбільші суми йдуть саме туди, де тривоги найчастіші - у прифронтові області.

Раніше Politeka повідомляла, платіжки за комуналку чекають зміни: українцям готують новий платіж на укриття.

Також Politeka повідомляла, пункти пропуску перенесуть до ЄС: 36 КПП до кінця року обладнають мобільними укриттями.