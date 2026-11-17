Купити квартиру за програмою єОселя можна навіть у місті, де немає зареєстрованого місця проживання. Але банки перевіряють інші умови, через які можуть відмовити.

Житлові правила в Україні змінюються, і питання прописки при купівлі квартири через єОселю залишається одним із найпоширеніших. Прописка у місті, де купується житло, не є обов'язковою умовою програми - оформити іпотеку можна на квартирі в будь-якому населеному пункті країни.

Програма єОселя працює так: заявку подають через застосунок «Дія», а житло обирають самостійно серед акредитованих банками об'єктів. Жодної вимоги про наявність реєстрації місця проживання у тому самому місті, де розташована квартира, у правилах немає.

Однак відмовити в іпотеці все ж можуть - але з інших причин. Банк перевіряє вік житла, його відповідність вимогам програми, а також платоспроможність позичальника та його відповідність категоріям, які мають право на пільгову ставку.

Що насправді перевіряють банки

Головне обмеження, яке реально діє у програмі, стосується не прописки, а самого об'єкта. Під іпотеку беруть лише квартири в будинках, що відповідають вимогам: переважно житло в новобудовах або вторинний ринок із певним терміном введення в експлуатацію.

Також банк оцінює дохід позичальника. Ставка за програмою залежить від категорії: пільгові 3% річних доступні військовим, медикам, педагогам, науковцям, а стандартна ставка для решти охочих - 7%.

Що змінилося для молодих сімей

Уряд нещодавно оновив умови програми саме для молоді. Тепер молоді сім'ї можуть отримати іпотеку під 3% замість звичних 7%, а перший внесок знизили до 10% вартості житла.

Крім того, з'явилася додаткова пільга: мінус 2% за кожну дитину. Тобто родина з однією дитиною може розраховувати на ставку 1%, із двома дітьми - ще нижчу, залежно від остаточно затверджених правил.

Як оформити іпотеку в іншому місті

Щоб купити квартиру через єОселю в іншому місті, достатньо виконати кілька кроків. Спершу подати заявку через «Дію», обравши бажану категорію та вказавши свої дані.

Далі банк-партнер перевіряє заявку, і після попереднього рішення позичальник обирає квартиру. На цьому етапі важливо перевірити, чи об'єкт входить до бази акредитованого житла - саме це, а не прописка, стає найчастішою причиною відмов.

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