Графики отключения света в Харьковской области на 18 ноября продлятся с 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ.

Графики отключения света в Харьковской области на 18 ноября снова затронут жителей Люботинской громады - в этот день часть населенных пунктов останется без электроснабжения почти на восемь часов.

Как сообщает официальный сайт городского совета Люботина, энергетики запланировали плановое отключение электроэнергии на вторник, 18 ноября. Работы продлятся с 09:00 до 17:00.

О точных адресах и перечне улиц, которые попадут под отключение, громада пообещала сообщить дополнительно. В обращении подчеркивают, что отключение связано с ремонтными работами на сетях.

Жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды. Людям, которые пользуются электроприборами для отопления, стоит учесть, что в эти часы оборудование не будет работать.

Энергетики напоминают: после завершения работ свет могут включить раньше указанного времени, но возможна и задержка. Точную информацию о состоянии сетей стоит уточнять на официальных ресурсах громады.

Что делать во время отключения

Жителям Люботинской громады советуют отключить от розеток электроприборы, чувствительные к перепадам напряжения, чтобы избежать их выхода из строя при восстановлении питания.

Людям с медицинским оборудованием, которое работает от сети, стоит заранее позаботиться о резервном источнике питания или обратиться в местный совет за консультацией.

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