Графіки відключення світла в Харківській області на 18 листопада триватимуть з 09:00 до 17:00 через ремонтні роботи.

Графіки відключення світла в Харківській області на 18 листопада знову зачеплять мешканців Люботинської громади - цього дня частина населених пунктів залишиться без електропостачання майже на вісім годин.

Як повідомляє офіційний сайт міської ради Люботина, енергетики запланували планове відключення електроенергії на вівторок, 18 листопада. Роботи триватимуть з 09:00 до 17:00.

Про точні адреси та перелік вулиць, які потраплять під знеструмлення, громада обіцяла повідомити додатково. У зверненні наголошують, що відключення пов'язане з ремонтними роботами на мережах.

Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про запас води. Людям, які користуються електроприладами для обігріву, варто врахувати, що в ці години обладнання не працюватиме.

Енергетики нагадують: після завершення робіт світло можуть увімкнути раніше зазначеного часу, але й можлива затримка. Точну інформацію про стан мереж варто уточнювати на офіційних ресурсах громади.

Що робити під час відключення

Мешканцям Люботинської громади радять від'єднати від розеток електроприлади, які чутливі до перепадів напруги, щоб уникнути їх виходу з ладу під час відновлення живлення.

Людям із медичним обладнанням, яке працює від мережі, варто заздалегідь потурбуватися про резервне джерело живлення або звернутися до місцевої ради за консультацією.

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