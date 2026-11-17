Необычный знак с двумя «прищуренными глазами» на самом деле изображает фары и обязывает включить ближний свет, а за движение без него за городом в Украине штраф 150 гривен.

Штрафы для водителей в Украине бывают за разные нарушения, и одно из них многие банально забывают. Речь о движении без включённого ближнего света фар за пределами города - за это выписывают штраф 150 гривен. Самого знака «прищуренные глаза» в Украине нет, но правило действует.

Сам знак «прищуренные глаза» украинские водители чаще всего видят на фото из зарубежных поездок. Его устанавливают на сложных участках дорог в странах Америки. Визуально это круглый указатель с красной окантовкой, внутри - два символа, верхняя половина которых закрашена чёрным. Именно поэтому он напоминает лицо с прищуренными глазами.

На самом деле знак изображает фары. Он предупреждает, что впереди - участок с плохим или резко изменившимся освещением, и требует включить ближний свет фар. Чаще всего такой указатель ставят перед мостами, тоннелями, горными серпантинами и резкими поворотами.

В таких местах важно включать именно ближний свет, а не дальний. Ближний свет хорошо освещает дорогу и делает автомобиль заметным для других участников движения, при этом не ослепляет встречных водителей.

Европейский аналог знака

В Европе аналогичный по смыслу знак выглядит иначе. Он напоминает белую медузу на синем фоне и так же указывает на необходимость включить фары перед сложным участком дороги. Чаще всего его можно увидеть перед тоннелями.

Что говорится в ПДД Украины

Отдельного знака для этого требования в Украине нет. В то же время норма прописана в Правилах дорожного движения: пункт 9.8 обязывает водителей круглосуточно включать ближний свет фар за пределами населённых пунктов.

За движение без света за городом предусмотрен штраф 150 гривен. Об этом напоминает анализ правил, который опубликовал автомобильный портал MMR.net.ua.

Что делать водителю

Перед выездом за пределы населённого пункта всегда проверяйте, что ближний свет включён. Правило действует круглосуточно, а не только в тёмное время суток. Поэтому даже днём на трассе фары должны гореть.

Если планируете поездку за границу, стоит заранее разобраться со значением местных знаков, в частности «прищуренных глаз» и «медузы», чтобы не получить неожиданный штраф.

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