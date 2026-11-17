Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 18 по 24 ноября обещает резкое похолодание: если в начале недели воздух будет прогреваться до +15°, то уже в понедельник, 23 ноября, максимум упадет до +5°, а осадки синоптики прогнозируют четыре дня из семи.

Предыдущий прогноз погоды на Одесчине уже предупреждал об ухудшении погоды, а новая неделя с 18 по 24 ноября принесет еще более ощутимое похолодание: максимальная дневная температура упадет с +15° в начале недели до +5° в понедельник.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Одесской области ожидается от +5° до +15°, а ночью температура будет колебаться от +2° до +11°.

В среду, 18 ноября, в Одессе и области будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +14°, а ночью похолодает до +9°.

В четверг, 19 ноября, синоптики ожидают малооблачную погоду без осадков — это будет самый теплый день недели: столбики термометров днем будут подниматься до +15°, ночью — до +10°.

В пятницу, 20 ноября, погода останется малооблачной, однако в этот день уже возможны осадки. Днем максимум составит +14°, ночью минимум — +11°.

В субботу, 21 ноября, осадков не прогнозируют, небо будет малооблачным. Днем воздух прогреется до +13°, а ночью температура опустится до +8°.

В воскресенье, 22 ноября, синоптики снова прогнозируют возможные осадки при малооблачном небе. Днем ожидается +11°, ночью — +7°.

В понедельник, 23 ноября, погода изменится заметнее всего: небо станет облачным, возможны осадки, а температура резко упадет — днем всего +5°, ночью +4°.

Во вторник, 24 ноября, задержится малооблачная погода с возможными осадками. Днем термометры покажут +5°, а ночью похолодает до +2°.

Таким образом, самым теплым днем недели в Одесской области станет четверг, 19 ноября, с температурой +15° днем, а самыми прохладными — понедельник и вторник, 23 и 24 ноября, когда максимум не поднимется выше +5°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, воскресенье, понедельник и вторник.

Учитывая такое резкое похолодание, одесситам стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — в пятницу, воскресенье, понедельник и вторник — стоит взять с собой зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги.

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