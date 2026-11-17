Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 18 по 24 листопада обіцяє різке похолодання: якщо на початку тижня повітря прогріватиметься до +15°, то вже в понеділок, 23 листопада, максимум впаде до +5°, а опади синоптики прогнозують чотири дні з семи.

Попередній прогноз погоди на Одещині вже попереджав про погіршення погоди, а новий тиждень з 18 по 24 листопада принесе ще відчутніше похолодання: максимальна денна температура впаде з +15° на початку тижня до +5° у понеділок.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень в Одеській області очікується від +5° до +15°, а вночі температура коливатиметься від +2° до +11°.

У середу, 18 листопада, в Одесі та області буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Удень повітря прогріється до +14°, а вночі похолодає до +9°.

У четвер, 19 листопада, синоптики очікують малохмарну погоду без опадів — це буде найтепліший день тижня: стовпчики термометрів удень підніматимуться до +15°, вночі — до +10°.

У п’ятницю, 20 листопада, погода залишиться малохмарною, проте цього дня вже можливі опади. Удень максимум становитиме +14°, вночі мінімум — +11°.

У суботу, 21 листопада, опадів не прогнозують, небо буде малохмарним. Удень повітря прогріється до +13°, а вночі температура опуститься до +8°.

У неділю, 22 листопада, синоптики знову прогнозують можливі опади при малохмарному небі. Удень очікується +11°, вночі — +7°.

У понеділок, 23 листопада, погода зміниться найпомітніше: небо стане хмарним, можливі опади, а температура різко впаде — удень лише +5°, вночі +4°.

У вівторок, 24 листопада, затримається малохмарна погода з можливими опадами. Удень термометри покажуть +5°, а вночі похолодає до +2°.

Отже, найтеплішим днем тижня в Одеській області стане четвер, 19 листопада, з температурою +15° удень, а найпрохолоднішим — понеділок і вівторок, 23 та 24 листопада, коли максимум не підніметься вище +5°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади синоптики прогнозують у п’ятницю, неділю, понеділок та вівторок.

З огляду на таке різке похолодання одеситам варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — у п’ятницю, неділю, понеділок і вівторок — варто взяти із собою парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу.

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