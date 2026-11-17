Українці можуть добровільно відмовитися від житлової субсидії, а згодом знову подати заяву на її оформлення. Однак допомогу призначать повторно лише після нової перевірки доходів і майнового стану домогосподарства.

Субсидію в Україні можна оформити повторно. Українці, яким уже призначили житлову субсидію, можуть добровільно відмовитися від державної допомоги, а згодом знову звернутися за її призначенням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Пенсійного фонду.

Для цього спершу треба повідомити Пенсійний фонд про припинення виплат. А після того подати нову заяву та декларацію. Сам процес повторного оформлення майже не відрізняється від первинного.

Які документи потрібні

Щоб заново оформити субсидію, людині треба підготувати два документи:

заяву про призначення житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звертаються за допомогою.

Подати їх можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, поштою або в електронній формі через вебпортал ПФУ. Також оформити субсидію можна через портал «Дія».

Що перевірятиме ПФУ при повторному зверненні

Повторне звернення не означає, що субсидію призначать на тих самих умовах. Під час нового розгляду Пенсійний фонд заново перевірить право домогосподарства на допомогу.

Зокрема, враховують доходи членів сім'ї, наявність нерухомості, транспортних засобів, грошей на банківських рахунках та інші обставини, передбачені законом.

Тобто якщо після першого оформлення фінансове становище змінилося, це може вплинути на рішення щодо призначення допомоги або на її розмір.

Що робити, якщо допомогу призначили не на тих умовах

Якщо після повторної перевірки у субсидії відмовили або сума виявилася меншою, варто звернутися до ПФУ за роз'ясненням. Причиною найчастіше стають зміни в доходах чи майновому стані домогосподарства, а не помилки в оформленні.

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