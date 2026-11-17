Президент подписал закон «О базовой социальной помощи»: с 1 января 2028 года трудоспособные безработные, которые не ищут работу без уважительных причин, могут остаться без выплат.

Соцпомощь в Украине изменится с 1 января 2028 года: президент Владимир Зеленский подписал закон «О базовой социальной помощи». Трудоспособные безработные, которые не ищут работу без уважительных причин, могут остаться без государственных выплат.

Речь идет о Законе №5012-IX. По новым правилам безработные украинцы, получающие базовую социальную помощь, обязаны будут участвовать в поиске работы. Для этого введут социальный контракт, в котором пропишут обязанности человека, в том числе по трудоустройству.

Если гражданин без уважительных причин будет игнорировать согласованный план или отказываться выполнять условия контракта, государственную помощь могут прекратить. В то же время само отсутствие работы не станет причиной автоматической отмены выплат.

Кто сможет получать деньги без работы

Новые правила не означают, что все безработные останутся без выплат. Закон предусматривает исключения для людей, которые не могут выполнять требования из-за проблем со здоровьем, необходимости ухаживать за детьми или людьми с инвалидностью, отсутствия доступной работы или опасной ситуации в регионе проживания.

Какая процедура прекращения помощи

Перед прекращением выплат социальный менеджер обязан выяснить причины невыполнения условий контракта и получить письменные объяснения от человека. Решающим будет то, выполняет ли он согласованные с государством обязательства.

Новые правила заработают в 2028 году. Тогда же начнется переходный период для семей, которые уже получают отдельные виды социальной помощи.

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