Базові станції Vodafone під час відключень світла тримаються на акумуляторах у середньому 4-8 годин, після чого вмикаються резервні генератори. Де саме зв'язок падає першим та скільки резервів має оператор - читайте далі.

Як пережити блекаути з домашнім інтернетом і не залишитися офлайн - питання, яке турбує мільйони абонентів. Vodafone відповів, як саме працює її мережа, коли зникає світло, і скільки часу станції можуть тримати зв'язок.

У середньому базові станції Vodafone під час відключень електроенергії працюють на акумуляторах від 4 до 8 годин. Після того, як акумулятори сідають, автоматично вмикаються резервні генератори.

За даними оператора, в його мережі встановлено понад 8,5 тисячі генераторів, які підживлюють станції саме в моменти тривалих блекаутів. Це дозволяє тримати зв'язок навіть тоді, коли світла немає понад добу.

Де зв'язок зникає першим

Найшвидше проблеми зі зв'язком виникають там, де станції живляться лише від однієї лінії та не мають поряд резервного живлення. У щільній міській забудові навантаження на базові станції більше, але й генераторів зазвичай більше.

Натомість у віддалених селах і на околицях, де генераторів менше, а перебої зі світлом довші, зв'язок може зникнути раніше. Саме туди Vodafone намагається дотягнути додаткове резервне живлення.

Що робити абоненту під час довгого відключення

Оператор радить на час тривалих блекаутів перемикатися на 2G-мережу, якщо інтернет не потрібен: голосовий зв'язок у ній витрачає менше заряду станції та працює надійніше.

Також корисно мати в телефоні завантажені офлайн-карти й заряджений павербанк, а в налаштуваннях увімкнути режим енергоощадження, щоб телефон довше тримав зв'язок із мережею.

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